Rusya: UAEA 69. Genel Konferansı Kararı Nükleer Güvenlikle İlgili Değil

Bakanlıktan yapılan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda (UAEA) Ukrayna ile ilgili kabul edilen kararın nükleer güvenlikle alakası olmadığını bildirdi.

Bakanlık, dün düzenlenen UAEA 69. Genel Konferansında "Ukrayna'da Nükleer Güvenlik, Nükleer Emniyet ve Güvenceler" kararının kabul edilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada kararın Kanada ve Ukrayna'nın inisiyatifiyle kabul edildiğine dikkat çekildi.

Metinde kararın Rusya'ya yönelik olduğu ve Rus toprak bütünlüğünü sorguladığı öne sürüldü.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kararda yer alan uydurmaları ve siyasi çarpıtmaları reddediyoruz. Özellikle de Zaporijya Nükleer Santrali’nin Rusya’ya ait olmasının sorgulanmasını ve halkın iradesiyle uluslararası hukuk temelinde Rus topraklarına katılmış bölgelerden vazgeçmemiz yönündeki çağrıları kabul etmiyoruz. Bu kararı, bazı ülkelerin UAEA'yı, kendi siyasi amaçlarına ulaşmak için kullanma girişimi olarak kabul ediyoruz. Kararın nükleer güvenlik ve güvenceler ile alakası yok."

Açıklamada ayrıca Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğinin Ukrayna ordusunun saldırılarına rağmen sağlandığı kaydedildi.