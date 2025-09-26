Rusya: Ukrayna'da Son Haftada 4 Yerleşim Yeri Kontrol Altına Alındı

Bakanlık 20-26 Eylül faaliyetlerini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Sumi, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 20-26 Eylül tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, hafta içinde Ukrayna'nın askeri sanayi işletmeleri, ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, mühimmat depoları, askeri havaalanlarının altyapısı, insansız hava araçları (İHA) montaj, depolama ve kullanma merkezleri ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandırıldığı noktalara yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla yoğun saldırı düzenlendiği belirtildi.

Aynı tarihlerde Ukrayna'da 4 yerleşim biriminin Rus güçlerince ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, Sumi bölgesinde Yunakovka, Dnipropetrovsk bölgesinde Berezovoye ve Kalinovskoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde ise Pereyezdnoye yerleşim birimlerinin kurtarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 1700'ü aşkın İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği bilgisine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 667 uçak, 283 helikopter, 87 bine yakın İHA, 631 hava savunma füze sistemi, 25 bin 254 tank ve zırhlı araç, 1592 çok namlulu roketatar, 30 bine yakın obüs ve havan topu ile 42 bin 600'ü aşkın özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün ordunun 1 Ocak-25 Eylül tarihlerinde Ukrayna'da 4 bin 714 kilometrekare alanı kontrol altına aldığını bildirmişti.