Rusya Sınırında Güvenlik Önlemleri

Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde güvenlik güçleri, Ukrayna'dan sınırı geçmeye çalışan bir silahlı grubu durdurdu. Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, silahlı grubun Manev yerleşim biriminden sınırı geçmeye çalıştığını açıkladı.

Güvenlik Güçlerinin Rolü

Bu operasyon, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Silahlı Kuvvetler ve Ulusal Muhafızlar (Rosgvardiya) tarafından gerçekleştirildi. Vali Bogomaz, bölgedeki durumun stabil ve kontrol altında olduğunu belirtti.