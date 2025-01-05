Ukrayna, Kursk'ta Karşı Taarruz Başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki Rus birliklerinin ilerlemesini durdurmak mahiyetinde bir karşı taarruz başlattığını duyurdu. Bakanlık, Moskova saatiyle 09.00 civarında, Berdin çiftliği yönünde Ukrayna'nın 2 tank, bir teknik araç ve 12 zırhlı muharebe aracından oluşan çıkarma kuvvetiyle taarruza geçtiğini açıkladı.

Saldırıların Sonuçları

Açıklamada, Rus Kuzey askeri birliklerinin hava ve topçu gruplarının Ukrayna’nın çıkarma kuvvetlerine yönelik düzenlediği saldırılarda; 2 tank, bir teknik araç ve 7 zırhlı muharebe aracının yok edildiği bildirildi. Bakanlık, Ukrayna askeri birliklerinin imhasına yönelik operasyonların devam ettiğini vurguladı.

Ukrayna'dan Gelen Açıklamalar

Ukraynalı askeri yetkililer ise Rusya’nın Kursk bölgesinde birkaç yönde yeniden saldırıya geçtiğini belirtmişti. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki çatışmaların devam ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.