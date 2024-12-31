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Rusya, Ukrayna'nın Askeri Altyapısını ve Barut Fabrikasını Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri altyapısı ve barut fabrikasına, yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:44
Rusya, Ukrayna'nın Askeri Altyapısını ve Barut Fabrikasını Vurdu

Rusya, Ukrayna'nın Askeri Tesislerini Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri altyapısı ile barut üreten bir fabrikayı yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldıklarını açıkladı. Bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bu sabah gerçekleştirdiği saldırının hedefine ulaştığını ve tüm unsurların imha edildiğini bildirdi.

Açıklamada Öne Çıkan Bilgiler

Son 24 saat içerisinde, Rusya'nın 138 bölgede Ukrayna'nın mühimmat üretim tesislerine, İHA depolarına ve asker ile askeri teçhizatın konuşlandığı noktalara saldırılar düzenlediği ifade edildi. Ayrıca, Ukrayna'ya ait 8 insansız deniz aracı da imha edildi.

Ukrayna Ordusuna Yönelik Kayıplar

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 650 uçak, 283 helikopter, 38 bin 981'i aşkın İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 120 tank ve zırhlı araç, 1504 çok namlulu roketatar, 20 bin 104 obüs ve havanda toplam 29 bin 667 özel askeri aracın imha edildiği vurgulandı.

Kaybı Hızla Artan Askeri Güç

Ayrıca, Ukrayna ordusu için önemli kayıplar yaşandığı, özellikle 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 45 bin 980 asker, 262 tank, 204 piyade savaş aracı, 143 zırhlı personel taşıyıcı ve 1372 zırhlı aracın kaybının olduğu bildirildi.

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