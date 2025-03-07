Rusya, Ukrayna'nın Enerji Tesislerine Hava Saldırısı Düzenledi

Rusya, Ukrayna'nın Enerji Tesislerini Hedef Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma sanayisi kapsamındaki gaz ve enerji tesislerine yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı yürüttüğü eylemler hakkında bilgi verildi. Rus birliklerinin süren saldırıları sırasında, hedef alınan tesislerin işlevselliğini etkileyen operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Rus Silahlı Kuvvetleri, gece hava, deniz ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile Ukrayna'nın savunma sanayisinde kritik öneme sahip gaz ve enerji tesislerine grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırının hedefe ulaştığı ve belirlenen tüm hedeflerin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi."

Son 24 saat içinde Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu da ifade edildi.