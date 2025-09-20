Rusya: Ukrayna'nın Savunma Tesislerini Uzun Menzilli Silah ve İHA'larla Vurdu

Rusya: Ukrayna'nın Savunma Tesislerine Hedefli Saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma gereçleri üreten tesislerinin uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHAlarla vurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Bakanlığın metninde yer alan ifadeler şu şekilde verildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında 'Sapsan' operasyonel taktik sistemlerini geliştiren, çok amaçlı saldırı ve keşif İHA'ları ile robotik teçhizat, İHA engelleme sistemleri ve mühimmat üreten işletmelere yönelik havadan, karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırı, hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."