Rusya, Ukrayna Topraklarını Ele Geçirmeye Devam Ediyor

Rusya'nın Ukrayna'daki İleri Harekâtı

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rus ordusunun Ukrayna'daki toprak kazanımlarını değerlendirdi. Şoygu, ağustos ayının başından bu yana Rusya'nın yaklaşık 1000 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiğini ifade ederek, "Ukraynalılar her gün 28 kilometrekare kaybediyor," dedi.

Ukrayna'nın Stratejik Hedefleri

Şoygu, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına girmeyi hedeflediğini belirterek, "Ukrayna, Donbas bölgesindeki dikkatimizi dağıtmak amacıyla Kursk'a asker göndermemizi sağlamaya çalıştı. Ancak ordumuzda yeterli sayıda asker mevcut," şeklinde konuştu.

Müzakere Süreci ve Terörist Tanımı

Rusya'nın müzakere ihtimalleri hakkında yorum yapan Şoygu, "Teröristlerle müzakere etmeyeceğiz" diyerek, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'ne yönelik saldırı girişimlerini kınadı. Şoygu, müzakerelerde 2022 İstanbul Anlaşmaları'nın referans alınabileceğini belirtti.

İnsani Yardım Üzerinde Durulması Gerekiyor

Ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma da değinen Şoygu, burada 2 milyondan fazla insanın yaşadığını ve 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini dile getirerek, insani yardımın sağlanması için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.