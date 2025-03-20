Rusya, Ukrayna'ya Ait 132 İHA'yı Gece Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'ya ait 132 İHA'nın vurulduğunu duyurdu, Engels kentinde acil durum ilan edildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:31
Rusya, Ukrayna'ya Ait 132 İHA'yı Gece Vurdu

Rusya'dan Ukrayna'ya Hava Saldırısı Yanıtı

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Ukrayna'ya ait 132 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırı girişiminde bulunduğu belirtilerek, Rus hava savunma sistemleri tarafından bu İHA'ların vurulduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, vurulan İHA'ların 54'ü Saratov, 40'ı Voronej, 22'si Belgorod, 9'u Rostov, 3'ü Kursk, 1'i Lipetsk bölgelerinde, diğer 3 İHA ise ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldü.

Engels Kentinde Acil Durum İlanı

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, Engels kentinde yaşanan İHA saldırısı sonucu yaklaşık 30 evin yanı sıra şehir hastanesinin hasar gördüğünü açıkladı. Ayrıca, havaalanında çıkan yangın nedeniyle sivillerin tahliye edildiği ve yaralılara tıbbi destek sunulmakta olduğu bilgisi de verildi.

Busargin, olay yerinde sağlık ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, “Acil durum ilan edildi.” ifadesini kullandı.

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