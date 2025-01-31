Rusya, Ukrayna'ya Ait 49 İHA'yı Vurduğunu Bildirdi

Rusya, Ukrayna'nın 104 İHA'sını Vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği gece saldırısında 104 insansız hava aracının (İHA) 7 Rus bölgesi üzerinde vurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemleri tarafından 49 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Hedef Alınan Bölgeler

Rostov Bölgesi'nde 25, Volgograd'da 8, Kursk'ta 6, Yaroslavl'da 4, Belgorod'da 2, Voronej'de 2 ve Krasnodar'da 2 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.

Saldırının Sonuçları

Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının düşmesiyle birlikte bir petrol rafinerisinde yangın çıktığını, yangının kontrol altına alındığını ve bir çalışanın yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Öte yandan, Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev de saldırı sonucu bir kişinin yaralandığını, birçok binanın ve bir işletmenin hasar gördüğünü kaydetti.