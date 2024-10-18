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Rusya, Ukrayna'ya Saldırılarını Sürdürüyor

Rusya, son bir hafta içinde Ukrayna'daki askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 14:39
Rusya, Ukrayna'ya Saldırılarını Sürdürüyor

Rusya: Ukrayna'daki Askeri Hedeflere Yüksek Hassasiyetle Saldırıyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın askeri unsurlarına yönelik düzenlediği saldırıları açıkladı. Bakanlık, 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlara dair detaylar paylaştı.

Ukrayna'nın Askeri Sanayisi Hedef Alındı

Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak, Ukrayna'nın askeri sanayi, enerji altyapısı ve askeri havaalanı gibi stratejik noktaları hedef aldığı belirtildi. Ayrıca, Ukraynalı askerler ve paralı savaşçıların geçici olarak bulundukları yerler de vurgulandı.

İlerleyiş Devam Ediyor

Rus ordusunun cephe hattındaki ilerlemesi sürerken, son haftada 5 yerleşim birimi kontrol altına alındı. Donetsk bölgesi, Luhansk ve Zaporijya bölgelerinde başarı sağlandığı ifade edildi.

Kursk Bölgesindeki Çatışmalar

Kursk bölgesinde devam eden çatışmalara dikkat çekilirken, Ukrayna ordusunun, 6 Ağustos'tan bu yana büyük kayıplar verdiği bildirilmiştir. Savaş sürecinde 24 bin 367 asker, 167 tank ve 79 piyade savaş aracının kaybedildiği kaydedildi.

Esir Alınan Askerler

Ayrıca, belirtilen tarihler arasında 48 Ukraynalı askerinin esir alındığı ifade edildi. Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait çok sayıda askeri donanım ve araç imha edildiği, bunlar arasında 646 uçak ve 283 helikopter olduğu vurgulandı.

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