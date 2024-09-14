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Rusya, Ukrayna'ya Yanıt Vereceğini Açıkladı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Ukrayna'nın saldırması durumunda askeri tepkilerini artıracaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 20:50
Rusya, Ukrayna'ya Yanıt Vereceğini Açıkladı

Rusya'dan Uyarı: Ukrayna'ya Askeri Yanıt Verilecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna'nın Rus topraklarına Batılı füzelerle saldırısına izin verilmesi halinde, askeri bir yanıt vereceklerini duyurdu.

BRICS Medya Zirvesi'nde Açıklamalar

Moskova'da düzenlenen BRICS Medya Zirvesi'nde gazetecilere konuşan Ryabkov, Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin vermesi durumunda, bu kararı daha önce aldıklarını ve ilgili mesajların Kiev'e iletildiğini belirtti.

Ciddi Risk Uyarısı

Ryabkov, "Bu duruma uygun şekilde tepki vereceğiz. Burada ciddi bir risk bulunuyor. Washington, Londra ve diğer yerlerdeki düşmanlar, başlattıkları kapalı oyunun tehlikesini küçümsüyorlar," dedi. Başka bir deyişle, eğer Batı adım atarsa, kapsamlı bir askeri yanıt alacaklar.

ABD ve İngiltere Eleştirisi

Ryabkov, ABD ile İngiltere'nin Ukrayna'daki gerilimi artırmaya çalıştığını savunarak, iki ülkeyle gerçekleştirdikleri diplomatik temaslarda, bu duruma son verilmesi yönünde sinyaller gönderdiklerini ancak bu çabalarının etkili olmadığını açıkladı.

Uranyum İhracatı Uyarısı

ABD'nin Rusya'ya karşı izlediği agresif politikalara değinen Ryabkov, bu çerçevede, uranyum ihracatını yasaklama olasılığını da gündeme getirdi. Ayrıca, ABD’nin Rusya ile İran arasındaki askeri işbirliğini engellemeye çalıştığını belirterek, "Amerika, başkalarının işlerine müdahale etmemeli. Öncelikle, kendi sorunlarıyla ilgilenmelidir," dedi.

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