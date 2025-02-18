Rusya ve ABD, Ukrayna Krizi Üzerine İstişareler Gerçekleştirdi

Rusya ve ABD Arasındaki İstişarelerde Önemli Gelişmeler

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile gerçekleştirdiği istişarelere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, Ukrayna krizinin çözümüne dair ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Riyad'daki İstişareler

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen görüşmeye Rusya'yı temsilen Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov katılırken, ABD tarafında ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer aldı.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi dahil birçok konunun ele alındığı belirtildi. İki taraf, büyükelçilerin atanması ve Dışişleri Bakan yardımcıları seviyesinde diplomatik misyonlardaki kısıtlamaların kaldırılması için istişarelerin başlatılması konusunda mutabık kaldı. Ayrıca, ekonomi, enerji ve uzay gibi alanlarda işbirliğinin yeniden başlatılmasına yönelik diyaloğun kurulması amacıyla anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Ukrayna Durumu ve İletişim Yeniden Başlatılıyor

Açıklamada, Ukrayna'daki durum hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğu ve her iki tarafın da sorunun çözümüne yönelik iradelerini teyit ettiği kaydedildi. Rus tarafı, sorunun temel nedenlerinin çözülmesi gerektiğini ve sağlam, uzun vadeli barışın şartlarının oluşturulması gerekliliğini vurguladı. Kısa zamanda belirlenecek özel temsilciler aracılığıyla ortak çalışmaların sürdürüleceği duyuruldu.

Ayrıca, nükleer silaha sahip ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan Rusya ile ABD arasında uluslararası meselelere dair iletişimin yeniden başlatılması konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Heyetler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşme için hazırlıkların yapılmasına yönelik ortak çalışmaların sürdürülmesi isteğini de dile getirdi.