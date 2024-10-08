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Rusya ve Çin Ortak Deniz Devriyesine Başladı

Rusya ve Çin, Asya Pasifik'te savaş gemileriyle ortak devriyeye başladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 12:47
Rusya ve Çin Ortak Deniz Devriyesine Başladı

Rusya ve Çin Asya Pasifik’te Ortak Devriye Gerçekleştirdi

Rusya ve Çin, Asya Pasifik bölgesinde savaş gemileriyle ortak devriye faaliyetleri başlattı. Bu gelişme, Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile duyuruldu.

Devriye Faaliyetinin Amaçları

Yapılan devriyede, Rusya Pasifik Filosu ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetlerine ait gemiler yer aldı. Faaliyetlerin temel amacı, denizaltılara karşı koyma yeteneklerini artırmak olarak belirtildi.

Etkileşim-2024 Tatbikatı Sonrası Adım

Rusya ve Çin, eylül ayı sonunda gerçekleştirdikleri Etkileşim-2024 tatbikatının ardından, geçen hafta bu ortak devriyelere başlamıştı. Her iki ülke, askeri işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

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