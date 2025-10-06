Rusya ve Hindistan 'Indra-2025' Tatbikatı Mahajan'da Başladı

Tatbikat, iki ülkenin terörle mücadele işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hint eyaleti Racastan'da bulunan Mahajan poligonunda, Rusya ile Hindistan arasında 'Indra-2025' tatbikatı törenle başladı.

Tatbikatın 15 Ekim'e kadar devam edeceği ve iki ülke arasında uluslararası terörle mücadelede işbirliğinin etkinleştirilmesi amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Tatbikat kapsamında, Rus ve Hint askerleri ortak taktik eylemler üzerinde çalışacak.

'Indra' askeri tatbikatının iki ülke arasında 2003 yılından beri düzenlendiği belirtildi.