Rusya ve Hindistan 'Indra-2025' Tatbikatı Mahajan'da Başladı

Rusya ve Hindistan, Mahajan poligonunda uluslararası terörle mücadelede işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen 'Indra-2025' ortak tatbikatını 15 Ekim'e kadar sürdürmek üzere başlattı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:21
Tatbikat, iki ülkenin terörle mücadele işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hint eyaleti Racastan'da bulunan Mahajan poligonunda, Rusya ile Hindistan arasında 'Indra-2025' tatbikatı törenle başladı.

Tatbikatın 15 Ekim'e kadar devam edeceği ve iki ülke arasında uluslararası terörle mücadelede işbirliğinin etkinleştirilmesi amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Tatbikat kapsamında, Rus ve Hint askerleri ortak taktik eylemler üzerinde çalışacak.

'Indra' askeri tatbikatının iki ülke arasında 2003 yılından beri düzenlendiği belirtildi.

