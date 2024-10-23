Rusya ve İran, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzalamaya Hazırlanıyor

İki Ülke Arasında Önemli Anlaşma Geliyor

Rusya ve İran, ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

Liderlerden Önemli Açıklamalar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirilen BRICS Liderler Zirvesi sırasında bir araya geldi. Yapılan görüşmeler, iki ülke arasındaki işbirliğini artırma konusunda önemli mesajlar içeriyordu.

Putin'in Değerlendirmeleri

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "Dost ve yapıcı ilişkilerimiz gelişiyor. Ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliğimizin olumlu yönde gelişimini korumak ana görevimiz." ifadesini kullandı. Ayrıca, iki ülke arasındaki işbirliğinin öncelikli konularından biri olarak "Kuzey-Güney" uluslararası ulaşım koridoru projesine değindi.

Turist Sayısındaki Artış

Ağustos 2023’te başlayan vizesiz seyahat uygulamasının, iki ülke arasında turizm hareketliliğini artırdığına dikkat çeken Putin, karşılıklı turist sayısının %52 oranında arttığını belirtti.

İran'ın Uluslararası İşbirlikleri

Putin, İran'ın BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeliğini de vurgulayarak, bu durumun uluslararası alanda yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti. 2023 yılında İran ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının da ilerlemeler sağladığını ekledi.

Pezeşkiyan'dan ABD'ye Yönelik Eleştiriler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya ile olan ilişkilerin stratejik düzeyde olduğunun altını çizerek, BRICS ülkeleriyle işbirliğini genişletmeyi hedeflediklerini dile getirdi. ABD'nin bölgedeki yaptırımlarına dikkat çeken Pezeşkiyan, "ABD'nin bozmaya çalıştığı tüm süreçleri halledebileceğimize ve engelleri ortadan kaldıracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Sonuç

Pezeşkiyan, ayrıca yakında Rusya ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzalayacaklarını müjdeledi. Bu anlaşmanın iki ülke için önemli bir dönüm noktası olacağı öngörülüyor.