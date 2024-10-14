Rusya ve Pakistan, Dostluk-2024 Ortak Askeri Tatbikatına Başladı

Rusya ve Pakistan’ın "Dostluk-2024" Tatbikatı Başladı

Rusya ile Pakistan arasındaki askeri işbirliğinin pekişmesi için düzenlenen Dostluk-2024 ortak askeri tatbikatı, Pakistan'daki "Pabbi" terörle mücadele merkezinde gerçekleştirilen bir törenle başladı.

Tatbikatın Detayları

Rusya Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre, tatbikatta Rusya'nın Güney Askeri Bölgesine bağlı askeri birlikler yer alıyor. Bu tatbikat, iki ülkenin askerleri için önemli görevleri içermekte ve özellikle dağlık alanlarda yasadışı silahlı gruplara karşı operasyon düzenleme ve etkili işbirliği kurma üzerine odaklanmaktadır.

Devam Eden İşbirliği

26 Ekim’e kadar devam etmesi planlanan Dostluk-2024 tatbikatı, 2016 yılından bu yana düzenlenmekte olup, Rusya ve Pakistan arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesi amacı taşımaktadır.