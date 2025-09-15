Rusya yerel seçimleri: 20 bölgenin başkan ve valileri belirlendi

12-14 Eylül yerel seçimleri sonrası 20 federatif bölgenin başkan ve valileri kesin olmayan sonuçlara göre belirlendi; katılım yüzde 47, yaklaşık 26 milyon oy kullanıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 13:48
Pamfilova sonuçları açıkladı

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, Moskova’daki Seçim Komisyonu Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında ülke genelinde 12-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ön sonuçlarını duyurdu.

Katılım ve oy sayıları

Pamfilova, seçimlerde yaklaşık 26 milyon seçmenin oy kullandığını ve katılım oranının %47 olduğunu belirtti; bu oranın bir önceki seçime göre %8 artış gösterdiğine dikkat çekti.

20 bölgedeki sonuçlar

Bölge başkanı ve valilerinin seçildiği 20 federatif bölgede kullanılan oyların yaklaşık %100’ü sayıldı. Pamfilova, halihazırda bu bölgeleri yöneten yetkililerden 19’unun Birleşik Rusya partisinden, birinin ise bağımsız aday olduğunu ve kesin olmayan sonuçlara göre seçimleri kazandıklarını bildirdi.

Yahudi Özerk Bölgesi ve Arhangelsk, Bryansk, İrkutsk, Kaluga, Kamçatka, Kostroma, Krasnodar, Kursk, Leningrad, Novgorod, Orenburg, Perm, Rostov, Sverdlovsk, Tambov bölgeleri ile Komi, Tataristan, Çuvaşistan Cumhuriyetleri ve Rusya'nın 2014’te ilhak ettiği Sivastopol yöneticilerinin belirlendiği açıklandı.

Güvenlik ve devam eden sayımlar

Pamfilova, seçim sonuçlarını etkileyebilecek herhangi bir olayın yaşanmadığını vurguladı. Buna karşın uzaktan elektronik oy kullanma sistemine yaklaşık 700 siber saldırı düzenlendiğini, seçim komisyonu sistemine ise 500 binden fazla saldırı gerçekleştirildiğini aktardı.

Ayrıca 11 bölgede yerel parlamento milletvekilleri ile 25 idari merkezin temsilci organı üyelerinin seçimlerine ilişkin oyların sayımının devam ettiği belirtildi.

