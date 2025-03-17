Rusya, Zaporijya'daki Stepovoye'yi Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesindeki Stepovoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna üzerindeki operasyonlarına dair güncel bilgiler verildi.

Önemli İlerlemeler Kaydedildi

Açıklamada, "Dnepr Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Zaporijya bölgesindeki Stepovoye yerleşimini kurtardı" denildi. Bu gelişme, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede kaydettiği önemli ilerlemeyi işaret ediyor.

Saldırılar ve Kayıplar

Son 24 saat içerisinde, 159 farklı bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava aracı (İHA) eğitim merkezine ve Ukraynalı asker ve teçhizatın bulunduğu birçok noktaya saldırılar düzenlendi. Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait toplamda 658 uçak, 283 helikopter, 47 binin üzerinde İHA, 601 hava savunma füze sistemi, 22 bin 303 tank ve zırhlı araç ile 1529 çok namlulu roketatarın yok edildiğini bildirdi.

Ukrayna'nın İHA Kaybı

Gece saatlerinde, Rusya'nın kontrolündeki bölgeler üzerinde Ukrayna'ya ait 22 İHA hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Bu durum, savaşın şiddetli seyrini sürdüğünü gösteriyor.

İlhak Süreci Devam Ediyor

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 30 Eylül 2022'de imzalanan bir kararnameyle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.