Rutte: NATO, ABD ve Avrupa ile Ukrayna'ya Güvenlik Garantileri Üzerinde Çalışıyoruz

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin Rusya'nın bir daha saldırmasını engelleyecek düzeyde olması için Ukrayna, ABD ve Avrupalıların birlikte çalıştığını bildirdi. Rutte, bu değerlendirmesini Volodimir Zelenskiy ile Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısında paylaştı.

Rutte, hafta başında Washington'da düzenlenen kritik toplantıya atıfta bulunarak, "Ukrayna güçlü duruşunu sürdürüyor ve NATO'daki dostlarınız ve ortaklarınız da sizinle birlikte olmaya devam ediyor. Desteğimiz sarsılmaz ve büyümeye devam ediyor." diye konuştu.

Güvenlik garantilerinin iki katmanı

Genel Sekreter Rutte, garantilerin iki katmanlı olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Birinci katman, bir barış anlaşması, uzun vadeli bir ateşkes veya ikisinin bir kombinasyonu (olduğunda) Ukrayna ordusunun bu gururlu ülkeyi ve ulusu gelecekte savunacak kadar güçlü olması gerekiyor. İkinci katman ise Avrupa ve ABD tarafından sağlanan güvenlik garantileri olmalı ve üzerinde çalıştığımız şey bu."

Rutte, sözlerini Zelenskiy'e hitaben sürdürerek, "Böylece (Rusya ile) ikili zirveye katılma zamanınız geldiğinde, Ukrayna'nın dostlarının tartışmasız gücü arkanızda olacak. Rusya'nın herhangi bir anlaşmaya sadık kalacağını ve bir daha asla Ukrayna'nın bir kilometrekarelik bir alanını ele geçirmeye çalışmayacağını garanti altına alacaksınız." ifadesini kullandı.

NATO'nun rolü ve uluslararası işbirliği

Rutte, müttefiklerin hem silah ve mühimmat yardımı hem de Ukrayna'nın savunma sanayisinin desteklenmesi konusunda aktif olduğunu vurguladı. NATO'nun süreçte yer aldığını şu merkez ve mekan isimleriyle aktardı: Wiesbaden üssü (Almanya), Polonya'daki eğitim merkezi, Kiev'deki NATO ofisi ve NATO-Ukrayna Konseyi.

Ayrıca Rutte, güvenlik garantilerine ABD'nin dahil olmasının önemine değinerek, "Şu anda Ukrayna, Avrupalılar ve ABD olarak, güvenlik garantilerinin Vladimir Putin'in Moskova'da otururken bir daha asla Ukrayna'ya saldırmayacağı bir seviyede olmasını sağlamak için birlikte çalışıyoruz." dedi. Görüşmelerin birçok düzeyde sürdüğünü ve sonucun kesinleşmesi için henüz erken olduğunu da ekledi: "Sonucun ne olacağını kesin olarak söylemek için henüz çok erken, ancak ABD'nin de dahil olacağı açık."

Washington zirvesi ve liderler

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın sona erdirilmesini öncelik haline getirmesinden ve ABD'yi güvenlik garantilerinin parçası yapma kararlılığından memnuniyet duyduğunu belirtti. 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Avrupalı liderlerin katıldığı toplantıda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yanı sıra Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Alexander Stubb, Giorgia Meloni ve Friedrich Merz de yer almıştı. Görüşmede, Ukrayna'ya ABD'nin de katılımıyla NATO anlaşmasının kolektif güvenliği öngören 5. madde benzeri güvenlik garantileri gündeme gelmişti.

NATO Genel Sekreteri Rutte, örgütün tüm sürece gururla dahil olduğunu belirterek, müttefik dayanışmasının sürdüğünü vurguladı.