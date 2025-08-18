DOLAR
Rutte: Oyunu iyi oynarsak Ukrayna-Rusya savaşını sonlandırabiliriz

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna-Rusya savaşının 'oyunu iyi oynarsak' sonlandırılabileceğini ve bunun zorunlu olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 22:10
NATO Genel Sekreteri'nin açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın bitirilebileceğine dair güçlü bir mesaj verdi. Rutte, çözüm için kararlılık ve stratejik adımların gerekliliğini vurguladı.

"Oyunu iyi oynarsak, (Ukrayna-Rusya savaşı) bunu sonlandırabiliriz. Sonlandırmak zorundayız"

Açıklama, çatışmanın sonlandırılmasının hem diplomatik hem de operasyonel düzeyde planlama gerektirdiğine işaret ediyor. Rutte'nin sözleri, uluslararası aktörlere harekete geçme çağrısı olarak değerlendiriliyor.

