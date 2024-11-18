Rutte, Rus İHA'larına NATO Tepkisini Açıkladı

Rutte'den Sert Açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Karadeniz'in güvenliğine verdiği önemi vurgulayarak, Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin NATO hava sahasını tekrar tekrar ihlal etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Karadeniz Güvenliği Öncelik

Brüksel'deki NATO karargahında, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Rutte, "Rus İHA'larının ve füzelerinin NATO hava sahasına tekrar tekrar girmesi pervasızlıktır, tehlikelidir ve kabul edilemezdir" ifadelerini kullandı.

NATO Hava Savunmasını Güçlendiriyor

NATO Genel Sekreteri, "NATO doğu kanadındaki hava savunmasını güçlendirdi ve müttefikler, şu anda yüzlerce beşinci nesil savaş uçağı ediniyor" dedi. Rutte, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın NATO'nun güçlü hava savunma sistemlerine olan ihtiyacını artırdığını belirtti. "Hava savunma, bir öncelik olmaya devam ediyor" diye ekledi.

Karadeniz Güvenliği Ciddi Şekilde Ele Alınıyor

Rutte, "NATO, Karadeniz'deki güvenliği çok ciddiye alıyor. Her müttefiki korumaya ve savunmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Romanya'dan Talep

Ciolacu ise, Rusya'nın artan hava sahası ihlallerini ve Karadeniz'deki varlığından duyduğu endişeyi dile getirerek Rutte'ye, NATO'nun Romanya'daki askeri varlığını güçlendirme çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.