DOLAR
34,59 -0,45%
EURO
36,64 -0,98%
ALTIN
2.905,16 -2,39%
BITCOIN
3.157.787,07 -1,85%

Rutte, Rus İHA'larına NATO Tepkisini Açıkladı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Rus İHA'larının ve füzelerinin hava sahasını ihlal etmesine sert tepki gösterdi ve Karadeniz güvenliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 18:45
Rutte, Rus İHA'larına NATO Tepkisini Açıkladı

Rutte'den Sert Açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Karadeniz'in güvenliğine verdiği önemi vurgulayarak, Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin NATO hava sahasını tekrar tekrar ihlal etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Karadeniz Güvenliği Öncelik

Brüksel'deki NATO karargahında, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Rutte, "Rus İHA'larının ve füzelerinin NATO hava sahasına tekrar tekrar girmesi pervasızlıktır, tehlikelidir ve kabul edilemezdir" ifadelerini kullandı.

NATO Hava Savunmasını Güçlendiriyor

NATO Genel Sekreteri, "NATO doğu kanadındaki hava savunmasını güçlendirdi ve müttefikler, şu anda yüzlerce beşinci nesil savaş uçağı ediniyor" dedi. Rutte, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın NATO'nun güçlü hava savunma sistemlerine olan ihtiyacını artırdığını belirtti. "Hava savunma, bir öncelik olmaya devam ediyor" diye ekledi.

Karadeniz Güvenliği Ciddi Şekilde Ele Alınıyor

Rutte, "NATO, Karadeniz'deki güvenliği çok ciddiye alıyor. Her müttefiki korumaya ve savunmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Romanya'dan Talep

Ciolacu ise, Rusya'nın artan hava sahası ihlallerini ve Karadeniz'deki varlığından duyduğu endişeyi dile getirerek Rutte'ye, NATO'nun Romanya'daki askeri varlığını güçlendirme çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Babası Durmuş Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Semerkand'dan İstanbul'a: Ali Kuşçu ve Çevresi Sergisi Açıldı
3
Ataşehir Belediyesi İşçileri, Düzensiz Maaş Ödemelerine Karşı Eylem Düzenledi
4
Kafka İlk Kitap Ödülü 'Kuzey Odanın Canavarları'na Verildi
5
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Askerini Daha Kaybetti
6
Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi Taksim Camii'nde Açıldı
7
Kıbrıs Gazisi Dursun Okan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme