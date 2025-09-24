Ruvikonas Selanik Başkonsolosluğu'na 'soykırım' Pankartı Astı — Filistin'e Destek, Gözaltılar

Ruvikonas, Filistin'e destek için ABD'nin Selanik Başkonsolosluğu binasına 'soykırım' yazılı pankart astı; eylemciler polis tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 20:09
Ruvikonas Selanik Başkonsolosluğu'na 'soykırım' Pankartı Astı — Filistin'e Destek, Gözaltılar

Ruvikonas, Selanik Başkonsolosluğu'na 'soykırım' Pankartı Astı

Grup açıklamasında Filistin'e destek vurgulandı; polis müdahalesi ve gözaltılar bildirildi

Yunanistan'da faaliyet gösteren anarşist grup Ruvikonas, Filistin'e destek amacıyla ABD'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binaya üzerinde "soykırım" yazılı bir pankart astığını duyurdu.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eyleme ilişkin fotoğrafların paylaşıldığı ve pankartın Selanik'teki konsolosluk binasına asıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bardak çoktan doldu da taştı bile. ABD kanlı dişlerini göstererek soykırımcı İsrail devletine destek vermeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Filistin halkının 77 yıllık baskı, yerinden edilme, ırksal ayrımcılık ve işgal sonucunda şimdi de yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Metinde şu ifadeler korundu: "Etnik temizlik, cinayetler, çocuk katliamları, yıkım, terör ve soykırım. Bunların hepsi ABD, NATO, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin bölgedeki vekili İsrail tarafından finanse ediliyor ve gerçekleştiriliyor."

Paylaşılan görsellerde Gazze'den her gün gelen "öldürülmüş çocuk, açlıktan ölen bebek, öfkeli anne ve katledilmiş gazetecilere dair" görüntülere dikkat çekildiği, "Çağımızın en büyük suçuna karşı sessiz kalmamakla yükümlüyüz." değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Haberde, eylemi gerçekleştiren Filistin destekçilerinin polis tarafından gözaltına alındığı bilgisi de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Doğanşar'da Uçurum Faciası: Otomobilde 4 Kişi Öldü
2
Amasya'da Yangın: Taşova Mercimek'te Bin Balya Saman ve Araç Kullanılamaz Hale Geldi
3
Muğla Köyceğiz'de Annesini Av Tüfeğiyle Öldüren Oğul Gözaltına Alındı
4
Kastamonu'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı
5
Uşak'ta 50 Yıllık Saat Tamircisi Ali Yılmaz 'Yılın Ahisi' Seçildi
6
Macron ve Pezeşkiyan New York'ta Görüştü: Nükleer Gündem ve Tutuklu Fransızlar
7
Tokat'ta 38. Ahilik Haftası'nda 5 Bin Kişiye Ahi Pilavı İkramı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası