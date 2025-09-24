Ruvikonas Selanik Başkonsolosluğu'na 'soykırım' Pankartı Astı — Filistin'e Destek, Gözaltılar

Ruvikonas, Selanik Başkonsolosluğu'na 'soykırım' Pankartı Astı

Grup açıklamasında Filistin'e destek vurgulandı; polis müdahalesi ve gözaltılar bildirildi

Yunanistan'da faaliyet gösteren anarşist grup Ruvikonas, Filistin'e destek amacıyla ABD'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binaya üzerinde "soykırım" yazılı bir pankart astığını duyurdu.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eyleme ilişkin fotoğrafların paylaşıldığı ve pankartın Selanik'teki konsolosluk binasına asıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bardak çoktan doldu da taştı bile. ABD kanlı dişlerini göstererek soykırımcı İsrail devletine destek vermeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Filistin halkının 77 yıllık baskı, yerinden edilme, ırksal ayrımcılık ve işgal sonucunda şimdi de yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Metinde şu ifadeler korundu: "Etnik temizlik, cinayetler, çocuk katliamları, yıkım, terör ve soykırım. Bunların hepsi ABD, NATO, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin bölgedeki vekili İsrail tarafından finanse ediliyor ve gerçekleştiriliyor."

Paylaşılan görsellerde Gazze'den her gün gelen "öldürülmüş çocuk, açlıktan ölen bebek, öfkeli anne ve katledilmiş gazetecilere dair" görüntülere dikkat çekildiği, "Çağımızın en büyük suçuna karşı sessiz kalmamakla yükümlüyüz." değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Haberde, eylemi gerçekleştiren Filistin destekçilerinin polis tarafından gözaltına alındığı bilgisi de yer aldı.