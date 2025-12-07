S. Ahmet Arvasi Kronolojisi’nin 2. Baskısı Post Yayınları’ndan

Hüdâvendigâr Onur’un "S. Ahmet Arvasi Kronolojisi" kitabının ikinci baskısı Post Yayınları’ndan yayımlandı; Arvasi’nin yazı hayatı ve vefatı sonrası etkinlikler kronolojik olarak derlendi.

Gazeteci yazar Hüdâvendigâr Onur’un kaleme aldığı "S. Ahmet Arvasi Kronolojisi" adlı kitabın ikinci baskısı Post Yayınları tarafından yayımlandı.

Kitabın kapsamı

Eser, Arvasi’nin vefatından sonra yurt genelinde gerçekleştirilen hatim duaları, paneller, konferanslar, kabir ziyaretleri ile özel sayı dergiler gibi faaliyetleri kronolojik düzen içinde sunuyor.

Kitapta yer alan ara başlıklar arasında "Yümni Sezen’in anıları", "Ahmet Arvasi’nin köşesi ‘Hasbihâl'", "Göklerde dolaşan hilal mahzun kalmasın", "Çağdaş Yesevi", "Hücrede sırt sırta sabahladılar", "Ülkücü hareketin Akşemseddin’i", "Ülkü Ocağında Aziz Sancar bilgi yarışması", "Ülkücü gençler korumasız geziyor", "Ahmet Arvasi ‘Akait’ alimidir" ve "Mustafa Kafalı’ya Arvasi ödülü" gibi başlıklar bulunuyor.

Yazarın diğer eserleri

Hüdâvendigâr Onur’un ayrıca S. Ahmet Arvasi hakkında "Asrın Yesevisi S. Ahmet Arvasi", "Aydınların Gözüyle S. Ahmet Arvasi" ve "Arvasi Hocayla Başbaşa" adlı kitapları yer alıyor.

Yayınevinin notu

Post Yayınları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elinizdeki kitapta S. Ahmet Arvasi’nin yazı ve yayın hayatı dakik bir şekilde ele alındıktan sonra vefatı sonrası hakkında yapılan yayınların da künyeleri kitaba alınarak araştırmacılar için bir kaynak oluşturulmuştur."

