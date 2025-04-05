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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: 'Boykot, Yanlış Bir Uygulama'

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, boykot uygulamalarını eleştirerek, umudu yeniden yeşertme çabaları olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 13:30
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: 'Boykot, Yanlış Bir Uygulama'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları ve il müfettişleri toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ve bölgenin Cumhuriyet tarihinin en zor dönemlerini yaşadığını ifade eden Arıkan, milletin umudunun azaldığına dikkat çekti.

Arıkan, "Sadece siyasi tercihleri üzerinden firmaları, esnafları, sanatçıları boykot adı altında hedef göstermeyi, yanlış buluyoruz." diyerek, bu tür uygulamaların toplumdaki ayrışmayı artırdığına inandığını belirtti.

Toplantıda enflasyon rakamlarına da değinen Arıkan, "Bakanları ve rakamları değiştirerek ekonomiyi düzeltebileceğinizi sanıyorsunuz ve yine yanılıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, elektrik ve doğalgaza yapılan zamları eleştiren Arıkan, bu zammın insanların yaşam alanları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti ve bu durumun toplumda kaygı yarattığını ifade etti.

Ülkedeki hükümet ve ana muhalefetin boykot gündeminde birleştiğini, ancak boykot listelerinin birbirinin karşıtı olduğunu söyleyen Arıkan, yolsuzlukların önlenmesi için kapsamlı denetim çağrısında bulundu. "Eğer gerçekten niyetiniz yolsuzlukları önlemekse, gelin parti ayrımı yapmaksızın bütün belediyeleri denetleyelim. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin temsil edildiği bir komisyon kuralım" diyerek tüm şehir ve ilçe belediyelerinin denetim altına alınmasını önerdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları ve il müfettişleri toplantısında konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları ve il müfettişleri toplantısında konuştu.

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