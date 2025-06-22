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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan ABD'ye Sert Eleştiriler

Mahmut Arıkan, Diyarbakır'da ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını kınadı ve Türkiye'nin barış sürecine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 19:23
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan ABD'ye Sert Eleştiriler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Küresel Çeteye Tepki Gösterdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Diyarbakır'ın Önemi

Arıkan, partisinin 8. Olağan Diyarbakır İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla bölgenin parlayan yıldızı olduğunu vurguladı. Kenti "bereketli topraklar" olarak tanımlayan Arıkan, Dicle Nehri ve Hevsel Bahçeleri'nin dünya çapında ünlü olduğuna değindi.

"Terörsüz Türkiye" Vurgusu

Arıkan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin bazı kaygıların mevcut olduğunu belirtti. Ancak umut ve beklentilerin yüksek olduğunu ifade etti ve Saadet Partisi'nin akan kanı durduracak, şiddete son verecek ve hakların genişlemesine zemin hazırlayacak bir rol üstleneceğini vurguladı.

Küresel Tehditlere Dikkat

ABD'nin İran'a yaptığı saldırıya dair değerlendirmelerde bulunan Arıkan, "Bu mesele, ne nükleer tesis ne barış ne de demokrasi meselesidir. Asıl amaç, özgür iradeleri susturmak ve insanları bilinçsiz hale getirmektir,” dedi. Ayrıca siyonizmin coğrafyayı teslim alma planlarının farkında olduklarını belirtti.

Yeni Yönetim Seçildi

Kongrede bazı partilerin temsilcileri ve çok sayıda partili katılırken, mevcut yönetim kurulu üyeleri Abdurrahman Ergin ile birlikte yeniden seçildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (ortada) , partisinin Selahaddin Eyyubi Camisi İhsan...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (ortada) , partisinin Selahaddin Eyyubi Camisi İhsan Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Diyarbakır İl Kongresi'ne katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (ortada) , partisinin Selahaddin Eyyubi Camisi İhsan...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (ortada) , partisinin Selahaddin Eyyubi Camisi İhsan Arslan Konferans Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Diyarbakır İl Kongresi'ne katıldı.

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