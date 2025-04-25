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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Deprem ve Gazze Açıklamaları

Mahmut Arıkan, deprem meselesinin siyasete malzeme edilemeyeceğini vurguladı ve çay alım fiyatlarını talep etti.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 20:12
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Deprem ve Gazze Açıklamaları

Arıkan, Deprem Meselesine Dikkat Çekti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Rize'de partisinin ilçe kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Ardeşen Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleşen kongrede, deprem konusunun siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Arıkan, "Türkiye deprem bölgesinde ve bu depremin çözümü için deprem sonrası hazırlık yapmanın yanı sıra, deprem öncesine yönelik tedbirler almak zorundayız." diyerek, bu konunun ciddiyetine vurgu yaptı.

Çay Alım Fiyatı İle İlgili Talepler

Ayrıca, çay alım fiyatlarına da değinen Arıkan, hükmete seslenerek, "Bu yıl çay alım fiyatının en düşük 40 lira olması gerekir. Söz veriyorum, iktidarımızda bu fiyat geçmişteki gibi 4 ekmeğe tekabül etmez; 2025 yılı itibarıyla 60 liradan çaylarınızı alacağız." şeklinde konuştu.

Gazze'deki Duruma Dikkat Çekti

Arıkan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da değinerek, Gazze'de yaşanan insani dramı vurguladı. "70 bin insanımız hayatını kaybetti, 200 binden fazla insan kayıp. Yeni bir faciayla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. Arıkan, Gazze'den yapılan hicret çağrılarına da sert tepki gösterdi.

"Gazzelilerin hicret etme niyeti yok. Bu cümle, 'Siz orayı terk edin; ardından işler düzelince geri dönersiniz.' şeklinde bir mesaj taşımaktadır. Ancak, İsrail'in bırakıp gittiği bir metrekare toprak bile yok." diyen Arıkan, mevcut durumun ciddiyetini tekrar hatırlattı.

Sonuç olarak, kongrede mevcut başkan Şahin Ali Döne yeniden seçildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (sol 2), partisinin Ardeşen Belediyesi Kültür...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (sol 2), partisinin Ardeşen Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen Ardeşen 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (sol 2), partisinin Ardeşen Belediyesi Kültür...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (sol 2), partisinin Ardeşen Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen Ardeşen 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

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