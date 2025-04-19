Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Sert Gazze Açıklamaları

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kırıkkale'de Gazze İçin Konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kırıkkale'de partisinin düzenlediği 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Arıkan, Gazze’de yaşanan zulüme vurgu yaparak, "Soykırım suçluları ve onlara alkış tutanlar, rüyalarınızdan uyanın. Gazze için gördüğünüz ve kurduğunuz her hayali kabusa çeviririz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'nin Geleceği İçin Planlar

Arıkan, milli görüş anlayışıyla iktidara geldiklerinde Kırıkkale'yi hak ettiği noktaya taşıyacaklarını belirtti. Bu hedefe ulaşmak için tarıma önem verilmesi ve sanayi yatırımlarının yapılması gerektiğini vurgulayan Arıkan, "Bu şehirde tarıma önem verir, çiftçiyi destekler, sanayi yatırımlarını yaparsanız, Kırıkkale'de konuştuğumuz sorunların hepsi hallolacaktır." dedi.

Gazze İçin Sert Eleştiriler

Gazze’deki büyük zulme değinen Arıkan, "Katil İsrail'in durmaya, dünyanın da İsrail'i durdurmaya maalesef niyeti yok." diyerek, Mazlumların feryatlarının diplomasi masalarında yok sayıldığını ifade etti. Arıkan, "Gazze'nin kanla sulanan toprakları kelepir emlak arazisi olarak görülüyor." dedi.

Kongrede mevcut başkan Veysel Kutluca, yeniden Saadet Partisi İl Başkanlığı’na seçilirken, partilerine katılanlara rozeti takıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (ortada), partisince İl Kültür ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (ortada), partisince İl Kültür ve Turizm Merkezi'nde düzenlenen Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.