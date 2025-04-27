Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan Kocaeli'de İttifak Genişlemesini Duyurdu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kocaeli'de düzenlenen medya buluşmasında parti gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Arıkan, (Yeni Yol Partisi) ile birlikte önümüzdeki dönemde ittifakın daha da genişleyeceğini belirterek, "Hem milletvekili hem de diğer partilerin katılımı anlamında ittifaklar genişleyecektir ama bunları konuşma zamanının seçimlere yakın dönemde olduğunu düşünüyorum." dedi.

Deprem Tehdidine Dikkat Çekti

Arıkan, İzmit ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, Kocaeli'nin deprem tehdidini yakından hissettiğini vurguladı. Türkiye'deki nüfusun %98'inin deprem bölgelerinde yaşadığını hatırlatarak risklere dikkat çekti.

Hasan Bitmez'i Andı

TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşarak hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için de duygu dolu sözler sarf eden Arıkan, Bitmez'in Gazze ile ilgili yaptıkları önemli çıkışları hatırlatarak, "Son konuşması da Gazze ile ilgiliydi." ifadelerini kullandı.

Yeni İttifakın Kurulması

2023 seçimlerinden sonra Gelecek Partisi ile uyumlu bir birliktelik kurduklarını belirten Arıkan, "Güzel ve uyumlu şekilde Meclis'te en etkili muhalefeti yapma başarısını ortaya koyduk. Ancak Hasan Bitmez'in vefatı sonrası bu ittifakı genişleterek Deva Partisini de dahil ettik ve 3 partili yeni bir ittifak kurduk." dedi.

Arıkan, program sonrası esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra partisinin Kongre Merkezi'nde 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede, tek aday olarak yarışan Recep Sarıdoğan yeniden il başkanı seçildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (ortada), Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir otelde düzenlenen medya buluşmasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (ortada), Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir otelde düzenlenen medya buluşmasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.