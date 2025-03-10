Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: 'Tüm İstanbullulara Ulaşacağız'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, iftar programında İstanbul'a mesajlarını ileteceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 00:18
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: 'Tüm İstanbullulara Ulaşacağız'

Mahmut Arıkan, İftar Programında Önemli Mesajlar Verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partinin iftar programında yaptığı konuşmada, “Bu şehrin milli görüşçü ya da değil, iyi ya da kötü, kadın ya da erkek, partili ya da partisiz her insanına ulaşacağız” dedi. Arıkan, iftar programının Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildiğini belirtti.

Ramazan Ayının Birlikteliği

Arıkan, Ramazan ayının birliktelik ve dayanışma duygularını artırdığını ifade ederek, “Kardeşlik iklimini yaşadığımız bu günlerde, manevi havayı daha iyi idrak ediyoruz” dedi. Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul'un Önemi

İstanbul’un, teşkilat açısından en kolay insana ulaşma yeri olduğuna dikkat çeken Arıkan, “Bu şehir, farklı inançlara ve kültürlere ulaşmanın adresidir” şeklinde konuştu. Yeni insanlarla tanışarak, onların sıkıntılarını dinlemeye çağırdı.

Gençlere Umut Verdi

Programda gençlere hitap eden Arıkan, “Umudunuzu asla kaybetmeyin, siz bizim geleceğimizsiniz” diyerek, birlikte bir yaşanılabilir Türkiye idealini gerçekleştireceklerine söz verdi.

Diğer Katılımcılar

İftar programına ayrıca, Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı Musa Akkari ve çeşitli siyasi parti ile STK temsilcileri de katıldı, programda birlikte iftar yapmanın önemine vurgu yapıldı.

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