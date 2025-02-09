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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Trump'a Gazze Tepkisi: 'Gazze Gazzelilere Aittir!'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze ile ilgili Trump'ın tutumuna sert tepki gösterdi, 'Gazze Gazzelilere aittir' dedi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 20:54
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Trump'a Gazze Tepkisi: 'Gazze Gazzelilere Aittir!'

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Trump'a Gazze Tepkisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Malatya'da düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Arıkan, Gazze'nin insansızlaştırılamayacağını ve Gazzelilere ait olduğunu vurguladı.

Arıkan, Türkiye genelindeki teşkilatların Gazze'nin sahipleri olan Gazzelilerin haklarını savunmak adına sessiz kalmadığını belirterek, "Saadet Partisi teşkilatlarımız Türkiye'nin her yerinde çıktılar, Gazze'nin insansızlaştırılamayacağını, Gazze'nin Gazzelilere ait olduğunu tüm dünyaya haykırdılar, haykırmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Malatya'nın Değeri ve 6 Şubat 2023'ün Anısı

Sözlerine Malatya'nın tarihsel önemini anlatarak devam eden Arıkan, "Malatya, tarımı, sanayisi, ticareti ve çalışkan insanlarıyla ülkenin kalkınmasında çok önemli bir yere sahip." dedi. 6 Şubat 2023 tarihinin Malatya için acı hatıralarla dolu olduğunu ifade eden Arıkan, o günde hayatını kaybedenler için rahmet diledi.

ABD Başkanı Trump ve Netanyahu'nun Planlarına Tepki

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki ilişkilere de değinen Arıkan, "Katil Netanyahu, katil Trump ile bir araya geldi, tabir yerindeyse tüm dünyanın gözünün içine baka baka Gazze'yi insansızlaştırmaktan bahsettiler." dedi. Ayrıca, Gazze'deki insanların Mısır ve Ürdün'e sürülmesi konusunun da kaygı verici olduğunu belirtti.

Arıkan, "Dünyada herkes sessiz, kimse sesini çıkartmıyor." diyerek, Müslüman ülkelerin ve insan haklarına saygılı tüm ülkelerin birlik oluşturmasının önemine dikkat çekti.

Kongre ve Yeni İl Başkanı

Kongrede mevcut İl Başkanı Mustafa Canbay aday olmazken, yeni İl Başkanlığına Hamza Paşahan seçildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Konferans...

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

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