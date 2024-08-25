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Saadet Partisi'nden Antalya'da Güçlü Mesajlar

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, Antalya'da partililere seslendi, Milli Görüş vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 22:33
Saadet Partisi'nden Antalya'da Güçlü Mesajlar

Saadet Partisi'nden Antalya Çıkışı

Antalya'da düzenlenen "Geleneksel Antalya Milli Görüş Pikniği" etkinliğinde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek güvenilir kadroların sadece kendi partilerinde bulunduğunu savundu.

Milli Görüş'ün Tarihsel Rolü

Arıkan, 1969'dan bu yana Milli Görüş hareketinin, Türkiye'nin her döneminde önemli bir yol açtığını belirtti. "Ülkemizin yararına olan her çalışmanın arkasında Milli Görüş’ün imzası vardır," diyen Arıkan, Necmettin Erbakan’ın isminin halkın gözlerini doldurduğunu ifade etti.

Ahlak ve Ekonomik Düzen Vurgusu

"Önce ahlak ve maneviyat" anlayışını benimseyen Arıkan, adil bir ekonomik düzenin sağlanması gerektiğini vurguladı. "Bizim sınırlarımız Kars'tan Edirne'ye kadar değil; insanlığın olduğu her bölge bizim sınırlarımızdır," diyerek, Türkiye'nin uluslararası vizyonunu genişletti.

Hedef: Yeni ve Müreffeh Bir Türkiye

Aynı etkinlikte konuşan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ise, toplumun sorunlarını çözmeyi hedeflediklerini ve adil bir dünya düzeni oluşturma idealinde kararlı olduklarını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Antalya'daki Kent...

Saadet Partisi Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Antalya'daki Kent Ormanı'nda düzenlenen "Geleneksel Antalya Milli Görüş Pikniği" etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Antalya'daki Kent...

Saadet Partisi Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Antalya'daki Kent Ormanı'nda düzenlenen "Geleneksel Antalya Milli Görüş Pikniği" etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Antalya'daki Kent...

Saadet Partisi Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Antalya'daki Kent Ormanı'nda düzenlenen "Geleneksel Antalya Milli Görüş Pikniği" etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Antalya'daki Kent...

Saadet Partisi Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Antalya'daki Kent Ormanı'nda düzenlenen "Geleneksel Antalya Milli Görüş Pikniği" etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

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