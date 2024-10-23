Saadet Partisi'nden TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısına Kınama

Selçuk Özdağ'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) üzerine gerçekleştirilen terör saldırısını sert bir şekilde kınadı. Özdağ, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, "Önemli bir süreç yaşarken, bu tür olayların yaşanması, egemen güçlerin Türkiye’de birlik ve beraberliği istemediğini göstermektedir," ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Özdağ, saldırının ülkenin çok stratejik bir konumda bulunan topraklarına yönelik bir tehdit olduğunu belirterek, "Bu toprakların bağbanı biziz, 85 milyonuz. Herkes bu bağın sahiplerini bilmelidir," dedi. Ayrıca, Türkiye'nin çeşitli etnik ve dini gruplarının dayanışması gerektiğine dikkat çekti.

İsa Mesih Şahin’in Açıklamaları

Meclis Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de yapılan saldırıyı kınayarak, şehitler için Allah’tan rahmet diledi ve yaralananlar için şifa temennisinde bulundu. Şahin, "Bu tür hain saldırılar, milletimizin huzurunu hedef almaktadır. Millet olarak daha da kenetlenmemiz gerekmektedir," dedi.

Şahin, terörün hiçbir türünün, ülkenin atacağı büyük adımları engelleyemeyeceğini vurgulayarak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemini dile getirdi.