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Sabahattin Nayir'den Şairlerin Dünyasına Yolculuk: 'Çizgilerin Rüyası' Sergisi

Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayir, usta şairlerin şiirlerini 'Çizgilerin Rüyası' sergisiyle sanat eserlerine dönüştürdü.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 10:25
Sabahattin Nayir'den Şairlerin Dünyasına Yolculuk: 'Çizgilerin Rüyası' Sergisi

Usta Kaligrafi Sanatçısı Sabahattin Nayir'den Yenilikçi Sergi

Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayir, tanınmış Türk şairleri Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek ve Mürsel Sönmez gibi isimlerin şiirlerini, sanatsal bir anlayışla "Çizgilerin Rüyası" sergisine dönüştürdü.

Sergi Üsküdar'da Açık

Nayir'in eserlerinden oluşan sergi, İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği'nin Üsküdar şubesinde ziyarete açıldı. Nayir, sergide yer alan 33 eserinin büyük bir bölümünün Filistin, Kudüs ve Gazze temalarını içerdiğini belirtti.

Sanatın İnsanlara Ulaşma Yolu

Serginin yaratım sürecine dair açıklamalarda bulunan Nayir, “Bu şairlerin kendisinde etki uyandıran şiirlerini tablo olarak hazırladım. Kaligrafi sanatı ile bu düşünceleri insanlara ulaştırmaya gayret ediyorum. Üsküdar, gençliğimden bu yana içinde bulunduğum bir ilçe. Ailem ve arkadaşlarım için özel bir sergi olmasını istediğim için burayı tercih ettim.” diye konuştu.

Serginin Toplumsal Önemi

Nayir, galeri anlayışının ötesinde bir sergi organize etmek istediğini vurguladı. “Burada, farklı topluluklardan insanların uğradığı ve derslerin yapıldığı bir mekanda sergi açmak istedim. Liseli ve üniversiteli gençlerin katılım gösterebileceği, herkesin gezip görebileceği bir etkinlik olacak.” ifade etti.

Sanatın Derinlikleri

Önceki sergisi olan "Bir Şair 40 Tablo"'yu da hatırlatan Nayir, “Her bir çalışmada günler, aylar hatta yıllar bulunuyor. Her çizginin arkasında başka bir anlam var. Tüm bu derinlikleri sanatseverlere aktarmaya çalışıyoruz.” dedi.

Sergi Detayları

Çizgilerin Rüyası sergisi, 21 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayir (fotoğrafta), Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Necip Fazıl...

Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayir (fotoğrafta), Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek ve Mürsel Sönmez'in arasında olduğu usta şairlerin şiirlerini sanat eserlerine dönüştürdü. Nayir'in eserlerinden oluşan "Çizgilerin Rüyası" sergisi, İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneğinin Üsküdar şubesinde ziyarete açıldı.

Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayir (fotoğrafta), Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Necip Fazıl...

Kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayir (fotoğrafta), Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek ve Mürsel Sönmez'in arasında olduğu usta şairlerin şiirlerini sanat eserlerine dönüştürdü. Nayir'in eserlerinden oluşan "Çizgilerin Rüyası" sergisi, İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneğinin Üsküdar şubesinde ziyarete açıldı.

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