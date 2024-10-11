Şaban Yılmaz'a İleriye Dönük Veda Yemeği Düzenlendi

Şaban Yılmaz İçin Veda Yemeği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay üyeliğine atanan Şaban Yılmaz onuruna bir veda yemeği düzenlendi. Taksim'deki bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul'daki adliyelerin başsavcıları, hakimler ve savcılar katıldı.

Etkinlikteki Konuşmalar

Yemekte konuşan Mehmet Yılmaz, 4 yıl önce Yılmaz ile İstanbul Adliyesine geldiklerini belirterek, "Kendisi kısa bir süre önce İstanbul'a veda etti. Yılmaz'ın Yargıtay üyeliğine atanmasından dolayı onurlu ve gururluyuz. Bugün burada bir veda değil, vefa yemeğinde bir araya geldik. Başarılı görevinden sonra Ankara'ya birlikte dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Komisyonu Başkanı Altun ise Şaban Yılmaz ve Başsavcı Vekili Murat Çağlak'ı uğurladıklarını belirtti ve "Veda konuşması yapmak zor. Yılmaz'ın iyi niyeti ve çözüm odaklı yaklaşımı yargıya olan güveni artırdı. Onun bu görevden ayrılmasından üzgünüm." dedi.

Yeni Görev İçin İyi Dilekler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Şaban Yılmaz’a yeni görevinde başarılı ve huzurlu bir dönem diledi. Şaban Yılmaz da, "Göreve başladığımda hep şunu söyledim; haktan, hukuktan ayrılmayacak, herkese eşit mesafede durup vicdanlara hitap edeceğiz. Her gelişin bir gidişi, her başlangıcın bir bitişi vardır; önemli olan sonuçtur, bunun kararını da halkımız verecektir." şeklinde konuştu.

Plaket Taktimi ve Hatıra Fotoğrafı

Konuşmaların ardından, şaban Yılmaz ve Murat Çağlak’a adalet komisyon başkanları ve başsavcılar tarafından plaket takdim edildi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Şaban Yılmaz'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay üyeliğine atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi. Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Taksim'deki bir otelde verilen yemeğe katılarak konuşma yaptı.

Şaban Yılmaz'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Yargıtay üyeliğine atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi. Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Taksim'deki bir otelde verilen yemeğe katılarak konuşma yaptı.