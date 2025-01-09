Sabancı Suikastı'nın Üzerinden 29 Yıl Geçti: Detaylar ve Gelişmeler

29 Yıl Sonra Unutulmayan Suikast

Terör örgütü DHKP/C üyelerin tarafından 9 Ocak 1996'da İstanbul'daki Sabancı Center İş Merkezi'nde gerçekleştirilen suikast, Türkiye'nin en kanlı terör eylemlerinden biri olarak hafızalarda yer ediyor. Bu saldırıda Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Ayşe Nilgün Hasefe hayatını kaybetti.

Suikastın Planlanması

Aynı gün İstanbul'daki Sabancı Center'da yapılan eylemin talimatı, DHKP/C terör örgütünün o dönemdeki sözde Bayrampaşa Cezaevi sorumlusundan geldi. Açık görüş sırasında Ercan Kartal, suikastı gerçekleştirmek üzere Mustafa Duyar ve İsmail Akkol'a direktif verdi. Suikast günü, terör örgütü üyesi Fehriye Erdal, temizlik işlerini yapan şirkette çalışarak suikastçıların bölgeyi tanımasına yardımcı oldu.

Gerçekleşen Suikast ve Sonrası

Olay günü Mustafa Duyar ve İsmail Akkol, susturuculu silahlarla Sabancı Center'a gelerek, Özdemir Sabancı ve Haluk Görgün’ü katletti. Duyar ve Akkol, daha sonra güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilerek yakalama operasyonlarına maruz kaldı.

Duyar'ın Teslim Olması

Mustafa Duyar, yaklaşık bir yıl süren kaçışının ardından 22 Aralık 1996'da Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine teslim oldu. Türkiye'ye getirildikten sonra 1997'de tutuklandı. Yargılama süreci başladığında, Duyar, terör örgütünün gerçek yüzünü ifşa etmek amacıyla teslim olduğunu açıklayarak suçlamaları kabul etti.

Yargılama Süreci ve Cezalar

Daha sonraki süreçte İsmail Akkol ve Fehriye Erdal'ın yakalanması ve yargılanmaları, Türkiye'nin güvenlik güçleri için büyük bir öncelik haline geldi. Ercan Kartal, idam cezası yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son Gelişmeler

Firari sanıklar İsmail Akkol ve Fehriye Erdal, yıllar boyunca savcılıklarca peşlerine düşüldü. 2014'te Yunanistan'da yakalanan Akkol, Türkiye'ye dönerek yakalandı ve mahkemede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bununla birlikte, Fehriye Erdal'ın Avrupa'daki yargı süreçleri ve Türkiye'ye iade talepleri, hala gündemdeki yerini koruyor.

DHKP/C ve Gelecek Varlığı

DHKP/C terör örgütü, son olarak İstanbul Adliyesi'nde gerçekleştirilen bir terör saldırısında isminin geçmesiyle yeniden konuşulmaya başlandı. 2024'teki saldırıda, Erdal’ın ismi geçiyor ve hakkında çıkartılan yakalama kararı ile yeni bir yargı sürecinin başlaması bekleniyor.