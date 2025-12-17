Sabiha Gökçen'den Mısır'a Yeni Hatlar: Pegasus ile Luksor ve Marsa Alam Uçuşları Başladı

Sabiha Gökçen’den Mısır’a iki yeni destinasyon: Luksor ve Marsa Alam

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG) üzerinden Mısır’ın iki öne çıkan destinasyonu Luksor ve Marsa Alam için düzenli uçuşlar başladı. Pegasus Hava Yolları, İskenderiye, Hurgada, Kahire ve Şarm El-Şeyh’in ardından Mısır’daki beşinci ve altıncı destinasyonlarını ağına dahil etti.

Uçuş programı ve stratejik hedef

Pegasus, Luksor ve Marsa Alam hatlarında haftada iki gün karşılıklı sefer gerçekleştirecek. İstanbul Sabiha Gökçen, 113 dış hat ve 39 iç hat olmak üzere toplamda 53 ülkede 152 destinasyona uçuş gerçekleştiriyor. Havalimanı, bu yeni bağlantılarla ulaşılırlığı artırmayı ve Türkiye aktarmalı seyahatlerde önemli bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

Havayolu operasyona yapılan bu eklemeyle, Pegasus’un geniş uçuş ağı sayesinde özellikle Orta Doğu, Avrupa ve Kafkasya bölgelerinden Mısır’a güçlü bir yolcu akışı sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, bu açılışla birlikte toplamda 10 bin ilave yolcu taşınması hedefleniyor.

Kültürün kalbi: Luksor

Luksor, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Karnak Tapınağı ve Krallar Vadisi’ne ev sahipliği yapıyor. "Dünyanın en büyük açık hava müzesi" olarak anılan şehir, tarih ve kültür turizminin merkezi konumunda bulunuyor ve Avrupa’dan gelen kültür turizmi talebini karşılayacak stratejik bir güzergâh olarak öne çıkıyor.

Kızıldeniz’in gizli cenneti: Marsa Alam

Marsa Alam, Kızıldeniz’in zengin mercan resifleri ve sualtı zenginlikleriyle biliniyor. Dolphin House ve Elphinstone Reef gibi dalış noktalarıyla dikkat çeken bölge, "Mısır’ın Maldivleri" olarak anılıyor ve özellikle tatil turizmi pazarında kış sezonunda popüler bir alternatif sunuyor. Marsa Alam hattı, Hurgada ve Şarm El-Şeyh’e ek olarak Pegasus’a premium bir tatil noktası sağlıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen’in bu yeni bağlantıları, havalimanının iş birlikleriyle İstanbul’u daha fazla dünya destinasyonuna doğrudan bağlayan bir stratejik hub olma konumunu güçlendiriyor ve eğlence ile kültür turizmi ağlarını genişletiyor.

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI'NDAN (ISG), MISIR’IN ÖNE ÇIKAN İKİ DESTİNASYONU LUKSOR VE MARSA ALAM ŞEHİRLERİNE UÇUŞLAR BAŞLADI.