Sabiha Gökçen Havalimanı 2025'te 48 milyon 414 bin 368 yolcuya ev sahipliği yaptı

Sabiha Gökçen Havalimanı 2025'te 48 milyon 414 bin 368 yolcu ve 275 bin 321 uçuşla rekor kırdı; HEAŞ projeler, emniyet ve çevre uygulamalarıyla yılı tamamladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:51
Sabiha Gökçen Havalimanı 2025 yılını rekorlarla tamamladı

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 2025 yılını rekor yolcu ve uçuş sayıları, tamamlanan büyük projeler ve yüzde 100 faal altyapı sistemleriyle başarıyla geride bıraktı.

Rekor yolcu ve uçuş trafiği

İstanbul’un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen Havalimanı, yıl genelinde toplam 48 milyon 414 bin 368 yolcuya ev sahipliği yaparken, 275 bin 321 uçuş trafiği kaydedildi. HEAŞ, 2025 boyunca hava trafiğini dünya standartlarında yönetti.

Uluslararası ve iç hat hareketliliği

2025 verilerine göre dış hatlarda en çok gidilen ülke Almanya olurken, en fazla ziyaret edilen destinasyon KKTC Ercan Havalimanı olarak kaydedildi. İç hatlarda ise en sık tercih edilen nokta Antalya Havalimanı oldu. Havalimanı hizmet dağılımı %56 dış hat ve %44 iç hat şeklinde gerçekleşti.

Emniyet ve havacılık teknolojileri

HEAŞ, uçuş emniyetini artıracak kritik projeleri hayata geçirdi. 24L ve 24R pistlerinin ILS ilk devreye alma uçuş kontrolleri başarıyla tamamlanırken, 06L ILS kurulum çalışmaları yüzde 95 seviyesine ulaştı. Yılda toplam 12 uçuş kontrolü gerçekleştirildi ve SHGM tarafından ilk kez zorunlu tutulan detaylı monitörlü sistemler, Türkiye’deki diğer meydanlardan önce HEAŞ tarafından kullanıldı.

Altyapı yatırımları ve yenilemeler

Havalimanının mevcut kapasitesini 50 milyona çıkaracak olan Terminal 1 Renovasyon Projesi - Faz 1 ile A-SMGCS Genişleme ve EFS/DCL Güncelleme teknik projeleri devreye alındı. Ayrıca HEAŞ tarafından tasarlanan "Akustik Kuş Kovucu Sistem" ikinci pistte aktif hale getirildi. Havacılık CNS sistemleri (ILS, A-SMGCS, D-VOR, DME, VCS, VRS, D-ATIS ve EFS/DCL) yıl boyunca %100 faal ve 7/24 kesintisiz işletilerek emniyetten taviz verilmedi.

Operasyonel güç ve saha emniyeti

Yıl boyunca gerçekleştirilen 300 periyodik bakım sayesinde elektrik altyapısında sıfır kesinti sağlandı. Yapım işleri kapsamında yaklaşık 30 bin metrekare hangar ve tesis alanı ile binlerce metrekarelik PAT (Pist, Apron ve Taksi) sahası yenilendi. Apron operasyonlarında 5 bin 513 towing ve 47 bin 11 trafik follow-me hizmeti verildi.

ARFF ve sağlık hizmetlerinde HEAŞ ekipleri, yaklaşık 3 bine yakın önleyici hizmet sunarken ilk yardım müdahalelerinde 850 vakaya müdahale ederek kesintisiz sağlık desteği sağladı.

Çevre ve sürdürülebilirlik

HEAŞ, çevre vizyonu çerçevesinde 2025'te 400 bin kilogramdan fazla atığı geri dönüştürerek ekonomiye katkı sağladı. Sıfır Atık Projesi'ne tam uyumla kurulan geri dönüşüm istasyonları ve düzenlenen farkındalık eğitimleriyle atık ayrıştırma oranları artırıldı.

HEAŞ'ın 2025 performansı; yolcu sayısı, uçuş güvenliği, altyapı yatırımları ve çevre çalışmalarındaki somut sonuçlarla Sabiha Gökçen Havalimanı’nı yılı güçlü şekilde kapattığını gösteriyor.

