Sabiha Gökçen Havalimanı'na 22 Yeni Uçak Park Pozisyonu

Sabiha Gökçen Havalimanı'na Yeni Park Pozisyonları Kazandırıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın orta apronunda, 6'sı geniş gövdeli olmak üzere toplam 22 yeni park pozisyonu faaliyete geçti. Bu yeni alan, uçak park etme işlemlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyacak.

Operasyon Kapasitesi Artırıldı

Havalimanı otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), bu yeni apron alanının devreye girmesiyle birlikte operasyon kapasitesinin önemli ölçüde arttığını ve tüm uçuş operasyonlarının daha sorunsuz hale geleceğini bildirdi.

İç ve Dış Hatlar Uçuşlarına Hizmet Verecek

600'lü park alanı olarak bilinen bu yeni bölge, hem iç hatlar hem de dış hatlar uçuşlarına hizmet verecek şekilde tasarlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın emniyetli ve etkili operasyonlarına katkı sağlayacak bu gelişme ile birlikte daha iyi hizmet sunumu hedefleniyor.