Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşlarda Azaltma Kararı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuş İptalleri Bekleniyor

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda önemli bir karar alındı. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'i iptal edilirken, 12 Şubat Çarşamba günü bu oranın yüzde 10'a çıkması bekleniyor.

Meteorolojik Acil Durum Kararı

Açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir" denildi. Yolcuların uçuşlarıyla ilgili bilgileri, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri önerildi.

Hava koşullarının gelişiminde yaşanacak değişiklikler sonucunda, iptallerin artabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.