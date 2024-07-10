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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edildi! İşte sebebi

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.00'a kadar yapılması planlanan uçuşların 'u iptal edildi. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 10.07.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 23:49
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edildi! İşte sebebi

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşları olumsuz etkiledi. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 13.00'a kadar yapılması planlanan uçuşların %10'u iptal edilecek. Bu karar, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda uygulamaya konuldu.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI UÇUŞLARI ETKİLEDİ

HEAŞ, İstanbul'da beklenen olumsuz meteorolojik koşulların Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşları nasıl etkileyeceğine dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 13.00'a kadar olan uçuşların %10'unun iptal edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Yolcuların, uçuşlarıyla ilgili güncel bilgileri havayolu şirketlerinin web siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), İstanbul'da beklenen hava koşulları nedeniyle aldığı bu kararın gerekçesini açıkladı. Şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar ve düşük görüş mesafesi gibi olumsuz hava koşulları, uçuş güvenliğini tehlikeye atabileceği için bu tür önlemler alındı.

YOLCULARA UYARILAR

HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, yolcuların mağdur olmaması için gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Uçuşların iptal edilmesi durumunda yolcuların havayolu şirketlerinin web siteleri ve çağrı merkezleri üzerinden uçuş durumlarını kontrol etmeleri, olası değişiklikler ve iptaller hakkında güncel bilgi almaları önerildi. Ayrıca, havaalanına gelmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri ve alternatif seyahat planları yapmaları gerektiği belirtildi.

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