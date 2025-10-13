SABİM 9 Ayda 2,1 Milyon Çağrıya Yanıt Verdi: 7/24 Sağlık İletişimi

SABİM 9 Ayda 2 milyon 100 binden Fazla Çağrıya Yanıt Verdi

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için yürüttüğü çalışmalar kapsamında yılın 9 ayında 2 milyon 100 binden fazla çağrıya yanıt verdi. Merkezin hizmetleri çağrı merkeziyle başlayıp web sitesi ve sosyal medya üzerinden güçlendirilerek devam ediyor.

7/24 Hizmet ve Personel Yapısı

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atakın verdiği bilgiye göre SABİM, Ankara ve Mardin merkezlerinde görev yapan 1050 personel ile 7 gün 24 saat hem vatandaşlara hem de sağlık çalışanlarına hizmet sunuyor. Merkez, gelen talepleri alıp çözümleyici ekiplerle hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalışıyor.

Çağrı Yanıt ve Çözüm Verileri

Atak, 24 saat içinde gelen talepleri karşılama oranının yüzde 70'e yaklaştığını ve bir talebin nihayete erdirilmesinin ortalama 5 gün sürdüğünü belirtti. İlk 9 ayda gelen 2 milyon 100 binden fazla çağrıdan yaklaşık 1 milyon 750 bin talebin çözüme kavuşturulduğu ve vatandaşlara geri dönüş yapıldığı ifade edildi.

SABİM'in Aktif Aramaları ve MHRS Etkisi

Merkezi, sadece gelen çağrıları yanıtlamakla kalmayıp aynı zamanda yürüttüğü aramalarla da vatandaşlara ulaşıyor. Atak, 9 aylık dönemde SABİM'in yaklaşık 5 milyona yakın kişiye ulaşmaya çalıştığını belirtti. Ayrıca MHRS'de bekleyen taleplerde görülen %38 düşüşün, randevu sistemindeki iyileşmenin SABİM'e de olumlu yansıdığını gösterdiğini vurguladı.

Dezenformasyonla Mücadele ve Sağlıklı Çözüm

Atak, sosyal medyada sağlıkla ilgili yanlış bilgilerin tespit ve düzeltilmesi için görev yapan "Sağlıklı Çözüm" ekibinin 7/24 izleme yaptığını söyledi. Bu ekip, 9 ay içinde sağlık okuryazarlığı çalışmalarında 20 binden fazla kişiye ulaştı ve "Önce doğrula" yaklaşımıyla yanlış bilgilerin yayılmasına izin verilmemesine özen gösteriyor.

Özel Hizmetler: İşaret Dili ve Sağlık Çalışanlarına Platform

SABİM, işitme engelli vatandaşlara yönelik olarak web sitesi üzerinden işaret dili bilen uzmanlar aracılığıyla da hizmet veriyor. Ayrıca sağlık çalışanlarının taleplerini iletebilecekleri ve özlük haklarına kolay erişim sağlayan özel bir SABİM platformu kuruldu.

Teşekkür Panosu ve Katılım

Merkezde oluşturulan teşekkür panosu ile vatandaşlar aldıkları hizmet sonrasında sağlık çalışanlarına teşekkür edebiliyor; bu platformda geçen yıla göre %51 artış görüldü. Atak, vatandaşların geri bildirimlerinin sağlık politikalarının şekillenmesine katkı sağladığını ve iletişimin güçlendirilmesinin hizmet kalitesini artırdığını vurguladı.

