DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.448.308,6 -0,56%

Sabina Aliyeva: 4 Bin Kayıp Azerbaycanlı İçin Uluslararası Çağrı

Sabina Aliyeva, yaklaşık 4 bin kayıp Azerbaycanlı için uluslararası toplumun çabalarını artırması ve Ermenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 16:05
Sabina Aliyeva: 4 Bin Kayıp Azerbaycanlı İçin Uluslararası Çağrı

Sabina Aliyeva: 4 Bin Kayıp Azerbaycanlı İçin Uluslararası Çağrı

Ombudsmandan Ermenistan'a ve uluslararası topluma çağrı

Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, savaşlar ve işgaller nedeniyle binlerce kişinin akıbetinin belirsiz kaldığını bildirdi.

Aliyeva, Ermenistan'ın 30 yıl boyunca yürüttüğü askeri saldırılar sonucunda yaklaşık 4 bin vatandaşın kaybolduğunu; bunların 71'inin çocuk, 284'ünün kadın, 316'sının ise yaşlı olduğunu belirtti.

İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından işgalden kurtarılan bölgelerde yapılan arama çalışmalarında toplu mezarlar bulunduğunu ve bunların kayıp Azerbaycanlılara ait olduğunun tespit edildiğini bildiren Aliyeva, Ermenistan'ın diğer toplu mezarların yerleriyle ilgili bilgi vermediğini vurguladı. Aliyeva, "Ne yazık ki Ermenistan, diğer toplu mezarların yeriyle ilgili bilgi vermiyor. Bu durum, yıllardır yakınlarından haber alamayan ailelerin acılarını derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Aliyeva, uluslararası insancıl hukuk hükümlerine göre taraf devletlerin kayıplar konusunda bilgi paylaşma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatarak, Azerbaycan'ın bu yönde defalarca uluslararası kuruluşlara başvurduğunu ancak Ermenistan'ın somut adım atmadığını anlattı.

Kayıp tüm Azerbaycanlıların hatırasını saygıyla andığını ifade eden Aliyeva, "Uluslararası toplum ve kuruluşlar, yaklaşık 4 bin soydaşımızın akıbetinin aydınlatılması için çabalarını artırmalı, Ermenistan ise uluslararası insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmelidir." çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yaşar Güler'den 30 Ağustos Mesajı: Devlet Mezarlığı Ziyareti ve Emanet Vatan Vurgusu
2
İzmir'de 8 Sahipsiz Hayvan Zehirlenmesi: 1 Şüpheli Gözaltında
3
Edirne ve Kırklareli'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
4
Tel Aviv'de Araç Patlaması: 4 Yaralı, 1 Gözaltı
5
Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı
6
Sabina Aliyeva: 4 Bin Kayıp Azerbaycanlı İçin Uluslararası Çağrı
7
Suluova'da düğünde damada takı olarak Hint horozu verildi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta