Sabina Aliyeva: 4 Bin Kayıp Azerbaycanlı İçin Uluslararası Çağrı

Ombudsmandan Ermenistan'a ve uluslararası topluma çağrı

Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, savaşlar ve işgaller nedeniyle binlerce kişinin akıbetinin belirsiz kaldığını bildirdi.

Aliyeva, Ermenistan'ın 30 yıl boyunca yürüttüğü askeri saldırılar sonucunda yaklaşık 4 bin vatandaşın kaybolduğunu; bunların 71'inin çocuk, 284'ünün kadın, 316'sının ise yaşlı olduğunu belirtti.

İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından işgalden kurtarılan bölgelerde yapılan arama çalışmalarında toplu mezarlar bulunduğunu ve bunların kayıp Azerbaycanlılara ait olduğunun tespit edildiğini bildiren Aliyeva, Ermenistan'ın diğer toplu mezarların yerleriyle ilgili bilgi vermediğini vurguladı. Aliyeva, "Ne yazık ki Ermenistan, diğer toplu mezarların yeriyle ilgili bilgi vermiyor. Bu durum, yıllardır yakınlarından haber alamayan ailelerin acılarını derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Aliyeva, uluslararası insancıl hukuk hükümlerine göre taraf devletlerin kayıplar konusunda bilgi paylaşma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatarak, Azerbaycan'ın bu yönde defalarca uluslararası kuruluşlara başvurduğunu ancak Ermenistan'ın somut adım atmadığını anlattı.

Kayıp tüm Azerbaycanlıların hatırasını saygıyla andığını ifade eden Aliyeva, "Uluslararası toplum ve kuruluşlar, yaklaşık 4 bin soydaşımızın akıbetinin aydınlatılması için çabalarını artırmalı, Ermenistan ise uluslararası insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmelidir." çağrısında bulundu.