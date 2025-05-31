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Sadakataşı Derneği, Şam'da 800 Aileye Yardım Eli Uzattı

Sadakataşı Derneği, Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 800 savaş mağduru aileye gıda ve zekat yardımları ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 19:40
Sadakataşı Derneği, Şam'da 800 Aileye Yardım Eli Uzattı

Sadakataşı Derneği, 800 Aileye Yardımda Bulundu

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin başkenti Şamın Doğu Guta bölgesinde yer alan Arbin beldesindeki savaş mağduru 800 aileye gıda ve zekat yardımları ulaştırdı.

Derneğin Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılından bu yana Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik yürüttükleri insani yardım çalışmalarını paylaştı. Özdal, dernek olarak kalıcı konut projeleri, briket ev inşası, Ramazan ve Kurban Bayramı organizasyonları, eğitim alanında okul açılışları ve cami inşası projelerinin yanı sıra yetim ailelere destek olmayı ve mülteci kamplarında sağlık projelerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

İnsani Yardım Çalışmaları Sürüyor

Özdal, şu ifadeleri kullandı: "Suriye’nin özgürleşmesinin ardından Hama, Humus, Şam ve Halep gibi şehirlerde düzenli olarak insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde Doğu Guta'nın Arbin kırsalında savaş mağduru ailelere destek sağlıyoruz."

Türkiye Suriye'nin Yanında

Şam Büyükelçiliği Müsteşarı Özgür Şahin ise Türkiye'nin Suriye halkının yanındaki desteğinin devam edeceğini vurguladı. Şahin, Suriye'deki savaş ve yıkımın geçmişte kaldığını, Türkiye'nin burada daha erişilebilir ve rahat yardım ulaştırdığını ifade etti.

Şahin ayrıca, "Sadakataşı Derneği, bu çerçevede Suriyeli ihtiyaç sahiplerine zekat yardımlarını ulaştırıyor. Aldıkları bağışları doğrudan halka iletiyorlar." diyerek Türkiye’nin her koşulda Suriye halkının destekçisi olmaya devam edeceğini belirtti. Son olarak, Suriye halkının zor günleri geride bırakacağına ve ülkenin müreffeh bir şekilde varlığını sürdüreceğine inandığını sözlerine ekledi.

Sadakataşı Derneğince, Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde bulunan Arbin beldesinde...

Sadakataşı Derneğince, Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde bulunan Arbin beldesinde savaş mağduru 800 aileye gıda ve zekat yardımları ulaştırıldı.

Sadakataşı Derneğince, Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde bulunan Arbin beldesinde...

Sadakataşı Derneğince, Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde bulunan Arbin beldesinde savaş mağduru 800 aileye gıda ve zekat yardımları ulaştırıldı.

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