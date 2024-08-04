SADAT Kurucusu Adnan Tanrıverdi Hayatını Kaybetti

SADAT'ın Kurucusu Adnan Tanrıverdi Vefat Etti

Uluslararası Savunma Danışmanlık, İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SADAT) kurucusu, emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’nda görev almış Tanrıverdi, kanser tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bu sabah hayata veda etti.

Adnan Tanrıverdi'nin onursal başkanlığını üstlendiği Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), internet sitesinde taziye mesajı yayımladı. Mesajda; "ASDER 2004-2009 döneminde Genel Başkanlık yapan, askeri vesayetle mücadelede ve demokrasiye sahip çıkma çalışmalarında önemli hizmetler sunan Adnan Tanrıverdi Paşamız bu sabah Hakk'a yürümüştür. Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" denildi.

Emekli Tuğgeneral Tanrıverdi'nin cenaze namazı yarın Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi vakti kılınacak ve ardından Eyüp Sultan Kabristanı'nda defnedileceği bildirildi.