Şadi Özdemir'den Nilüfer'deki Kadın Derneklerine Çağrı: 'Birlikte Güçlü Olun'

Başkan Şadi Özdemir, 34 mahalle kadın derneği temsilcisiyle buluştu; üye artışı ve dayanışma çağrısı yaptı, gönüllü yönetim eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 17:35
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede faaliyet gösteren 34 mahalle kadın derneği temsilcileriyle Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde bir araya geldi. Toplantıda, derneklerin üye sayılarını artırma ve dayanışmayı güçlendirme çağrısı yaptı.

Nilüfer'i 'kadın şehri' vurgusu

Özdemir, Nilüfer'ün bir kadın şehri olduğunu hatırlatarak, kadınların rahat, özgür ve kendilerini iyi hissettikleri bir yer olması gerektiğini belirtti.

Örgütlenme ve üye sayısını artırma hedefi

Kadınların hayatlarının kolaylaşması ve mutlu topluluklar oluşması için örgütlü olmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Özdemir, mevcut örgütlülük düzeyinin yeterli olmadığını ifade etti. Derneklerin üye sayısının düşük olduğunu belirten Başkan Özdemir, "Bu oranı büyütmeliyiz. Burada olan 50 kişiyi değil, 500 kişiyi, 5 bin kişiyi daha dayanışma içinde birlikte hareket eder hale getirmemiz lazım. Kuvvetli, güçlü olursanız, siyaset de karşınızda karar verici olamaz. Benim arzu ettiğim, sizin isteklerinizin dikkate alınacağı kadar güçlü olmanız. Kadının gücünü ve dayanışmasını ön plana çıkarmalıyız." dedi.

Belediye desteği ve temsilcilerin talepleri

Her mahallede kadın derneklerinin güçlü olmasını istediklerini belirten Başkan Özdemir, bu konuda belediye olarak destek olacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından dernek temsilcilerinin talep ve önerileri dinlendi.

Gönüllü yönetim ve kapsayıcılık eğitimi

Öğleden sonra Alternatif Yaşam Derneği Başkanı ve eğitmen Ercan Tutal, mahalle kadın derneklerinin temsilcilerine derneklerde gönüllü yönetimi ve kapsayıcılık konularında eğitim verdi.

