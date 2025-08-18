DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,81 0,29%
ALTIN
4.401,61 -0,41%
BITCOIN
4.704.418,09 2,24%

Safevi: İsrail ile İran Arasında Her An Yeni Bir Savaş Çıkabilir

Hamaney'in askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, İsrail ve ABD ile protokol olmadığını, her an yeni bir çatışma çıkabileceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:03
Safevi: İsrail ile İran Arasında Her An Yeni Bir Savaş Çıkabilir

Safevi: İsrail ile İran Arasında Her An Yeni Bir Savaş Çıkabilir

Hamaney'in askeri danışmanı uyarıyor

İran lideri Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi, İsrail ile İran arasında yeni bir savaşın her an başlayabileceğini belirtti. Safevi'nin sözleri, Tabnak Haber Ajansı'nın aktardığı üzere, üniversite öğrencilerine yaptığı konuşmada gündeme getirildi.

"En kötü senaryoya hazır olmalıyız. İsrail ve ABD'yle aramızda herhangi bir protokol mevcut değil. Ortada bir ateşkes yok. İsrail'le her an yeni bir savaş çıkabilir. Güçlü ve hazır olmalıyız."

Safevi, ABD'nin güç kullanarak "barışı getirdiği" izlenimini yaratabileceğini, bunun ardından ise yeni çatışmaların yaşanmayacağı düşüncesinin bulunduğunu ifade etti. Bu uyarı, İran ve bölgedeki gerilimin devam ettiği bir ortamda geldi.

Hükümet ve Dışişleri Bakanlığı görüşü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada İsrail'in yakın zamanda saldırı düzenleyeceğine ihtimal vermediğini söylemişti. Erakçi, "Bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak, savaşın yakın zamanda olacağı kanaatinde değilim. Silahlı kuvvetler her zaman hazırlıklı olmalı, hükümet de her türlü olası duruma karşı tam bir hazırlık içinde olmalıdır. Hazırlıklı olmak, savaşın önlenmesindeki en etkili faktördür." değerlendirmesinde bulundu.

Çatışma sürecinin kronolojisi

İsrail ile İran arasındaki çatışma süreci, 13 Haziran'da İsrail'in İran'daki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılarıyla ivme kazandı. Bu saldırılarda, İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi.

İsrail'e açık destek veren ABD ise 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki üç nükleer tesisine saldırı düzenledi. İran, ABD'nin bu saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. Ardından ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Safevi'nin açıklamaları, bölgedeki belirsizlik ve askeri hazırlığın önemine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de Açlık Kâbusu: Son 24 Saatte 5 Kişi Daha Öldü, Toplam 263
2
Abdulati: Filistin büyük insani trajedi yaşıyor; 'Büyük İsrail' söylemlerini reddediyoruz
3
Didim'de Denizde Boğulma: Tevfik Alp Sabuniş (69) Hayatını Kaybetti
4
Patara Kum Tepelerinde Gün Batımı Yoğunluğu: Ziyaretçi Akını
5
Gazze'de Açlık Faciası: 24 Saatte 2'si Çocuk 5 Kişi Öldü
6
Sana'da Tarihi Kerpiç Evler Şiddetli Yağmurlar Nedeniyle Çökme Tehlikesinde
7
İspanya Orman Yangınlarında Söndürme Çalışmalarında Can Kaybı 4’e Yükseldi

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar