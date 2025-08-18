Safevi: İsrail ile İran Arasında Her An Yeni Bir Savaş Çıkabilir

Hamaney'in askeri danışmanı uyarıyor

İran lideri Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi, İsrail ile İran arasında yeni bir savaşın her an başlayabileceğini belirtti. Safevi'nin sözleri, Tabnak Haber Ajansı'nın aktardığı üzere, üniversite öğrencilerine yaptığı konuşmada gündeme getirildi.

"En kötü senaryoya hazır olmalıyız. İsrail ve ABD'yle aramızda herhangi bir protokol mevcut değil. Ortada bir ateşkes yok. İsrail'le her an yeni bir savaş çıkabilir. Güçlü ve hazır olmalıyız."

Safevi, ABD'nin güç kullanarak "barışı getirdiği" izlenimini yaratabileceğini, bunun ardından ise yeni çatışmaların yaşanmayacağı düşüncesinin bulunduğunu ifade etti. Bu uyarı, İran ve bölgedeki gerilimin devam ettiği bir ortamda geldi.

Hükümet ve Dışişleri Bakanlığı görüşü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada İsrail'in yakın zamanda saldırı düzenleyeceğine ihtimal vermediğini söylemişti. Erakçi, "Bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak, savaşın yakın zamanda olacağı kanaatinde değilim. Silahlı kuvvetler her zaman hazırlıklı olmalı, hükümet de her türlü olası duruma karşı tam bir hazırlık içinde olmalıdır. Hazırlıklı olmak, savaşın önlenmesindeki en etkili faktördür." değerlendirmesinde bulundu.

Çatışma sürecinin kronolojisi

İsrail ile İran arasındaki çatışma süreci, 13 Haziran'da İsrail'in İran'daki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılarıyla ivme kazandı. Bu saldırılarda, İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi.

İsrail'e açık destek veren ABD ise 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki üç nükleer tesisine saldırı düzenledi. İran, ABD'nin bu saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. Ardından ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Safevi'nin açıklamaları, bölgedeki belirsizlik ve askeri hazırlığın önemine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.