Safra Kesesi Hastalıkları: En Etkili Tedavi Yöntemleri ve Laparoskopik Çözüm

Safra Kesesi Hastalıklarında En Etkili Tedaviler

Safra kesesi hastalıkları, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de en sık rastlanan sindirim sistemi sorunları arasında yer alıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, safra kesesi taşlarının çoğunlukla belirti vermeden ilerlediğini, ancak semptomatik hastalarda cerrahi tedavinin kalıcı çözüm sağladığını vurguluyor.

Belirtiler ve Tanı

Yemek sonrası ortaya çıkan karın ağrısı, mide bölgesinde şişkinlik veya sırta vuran rahatsızlık çoğu zaman basit hazımsızlıkla karıştırılabiliyor. Doç. Dr. Özdenkaya, hastaların sıklıkla mide bölgesinde gaz ve basınç hissi, sırta ya da sağ omuza vuran ağrılarla başvurduğunu; bu şikayetlerin bazen kalp problemleriyle karıştırılabileceğini belirtiyor. Bu belirtilerin altında safra kesesi taşı olabileceği gibi başka sindirim sistemi sorunları da bulunabilir.

Tedavi Yaklaşımları

Toplumda safra kesesi taşı taşıyan birçok kişinin hiçbir belirti göstermeden yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Doç. Dr. Özdenkaya, bu grubun genellikle “sessiz taş” olarak adlandırıldığını ve bu kişilere çoğunlukla cerrahi gerekmediğini söylüyor. Ancak ağrı, bulantı ve hazımsızlık gibi yakınmaları olan semptomatik hastalarda tedavi genellikle laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılıyor.

Laparoskopik safra kesesi ameliyatlarının güvenli ve etkili olduğunu belirten Özdenkaya, ameliyat sonrası hastaların çok kısa sürede iş ve sosyal hayatlarına dönebildiğini aktarıyor. Türkiye’de cerrahların bu konuda geniş tecrübeye sahip olduğunu, hastanelerinde ayda yaklaşık 100’e yakın safra kesesi ameliyatı gerçekleştirildiğini ve komplikasyon oranının yüzde 1’in altında olduğunu paylaştı.

ERCP ve Komplikasyonlar

Safra taşlarının bazı durumlarda safra kanalına düşebileceği ve bunun pankreas iltihabı veya sarılığa yol açabileceği uyarısında bulunan Doç. Dr. Özdenkaya, bu gibi vakalarda taşların endoskopik yöntemle temizlenmesi gerektiğini belirtti. Bu işlem ERCP olarak biliniyor. Buna karşın standart ve kalıcı tedavi, safra kesesinin laparoskopik yöntemle çıkarılmasıdır.

Erken Tanı ve Öneriler

Safra kesesi hastalıklarının sinsi ilerleyebileceğine dikkat çeken Özdenkaya, erken tanı konulduğunda tedavinin daha kolay ve etkili olduğunu söyledi. Hastaların yemek sonrası tekrarlayan karın ağrısı, bulantı veya sırta vuran rahatsızlık gibi şikayetlerde sağlık kuruluşlarına başvurmalarının önemini vurguladı.

Özetle: Sessiz ilerleyen safra taşları rutin takip gerektirebilir; semptomatik vakalarda ise laparoskopik cerrahi güvenli ve kalıcı çözüm sunuyor. Kanal taşları söz konusu olduğunda ERCP ile müdahale ediliyor.

