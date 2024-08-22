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Safranbolu'da Erken Çiçek Açma İçin Örtü Yöntemi Uygulandı

Safranbolu'da örtü yöntemi ile safran verimliliği artırılmaya çalışılıyor, farklı tekniklerle üretim denemeleri sürdürülmekte.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:35
Safranbolu'da Erken Çiçek Açma İçin Örtü Yöntemi Uygulandı

Safranbolu'da Yenilikçi Safran Yetiştiriciliği

Safranbolu'da, 10 dekar alanda uygulanan örtü yöntemi ile safranın erken çiçek açması hedefleniyor. Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almış safran bitkisi, bu yöntemle verimliliğinin artacağı umuluyor.

Safranın Özellikleri

Her yıl ağustos ayında soğanları ekilen safran, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkte güzel kokulu çiçekler açmaktadır. Ekim-kasım döneminde toplanan bu eşsiz bitki, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyama kapasitesine sahip ve 80 bin çiçekten yalnızca yarım kilogram elde edilebilmektedir.

Üretimde Yeni Uygulama

Geçtiğimiz yıl, 8 köyde 28 üretici tarafından toplamda 81 dekar alanda safran üretimi gerçekleştirilmiş ve 35 kilogram hasat elde edilmiştir. Bu yıl ise Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiricisi İsmail Yılmaz, 10 dekar alanda örtü yöntemini denemeye başladı.

Örtü Yöntemi ile Verim Artışı

Yılmaz, soğanların üzerini örtüyle kaplayarak, aşırı güneşten koruma, çimlenmeyi hızlandırma ve erken çiçeklenmeyi sağlamayı hedefliyor. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Bu yıl safran üretiminde farklı bir yöntem uyguluyoruz. Eylül ayında yeterli yağmur almazsak, toprak tamamen kuruyor ve çiçeklenme gecikiyor. Bu nedenle örtü yöntemi deniyoruz," ifadelerini kullandı.

Erken Üretim Umutları

Örtü sistemi ile daha erken üretim elde etmenin mümkün olacağını belirten Yılmaz, "Bu sene bu ilk deneme oldu. Sonuçlarını göreceğiz. Soğanların verimliliği sıcaktan etkilenebiliyor. Geçen yıl toprak altında yüksekte kalan soğanların çiçek açmadığını gördük. Toprak altında daha derin kalan soğanlar ise daha fazla çiçek açtılar. Bu yıl, toprak üzerinde kenarda kalan soğanları korumak istiyoruz," diye ekledi.

Safranbolu'da 10 dekar safran tarlasında uygulanan örtü yönteminin, Avrupa Birliğinden (AB)...

Safranbolu'da 10 dekar safran tarlasında uygulanan örtü yönteminin, Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili alan bitkinin verimini artırması bekleniyor. Bu yıl Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz (fotoğrafta), açıklama yaptı.

Safranbolu'da 10 dekar safran tarlasında uygulanan örtü yönteminin, Avrupa Birliğinden (AB)...

Safranbolu'da 10 dekar safran tarlasında uygulanan örtü yönteminin, Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili alan bitkinin verimini artırması bekleniyor. Bu yıl Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz (fotoğrafta), açıklama yaptı.

Safranbolu'da 10 dekar safran tarlasında uygulanan örtü yönteminin, Avrupa Birliğinden (AB)...

Safranbolu'da 10 dekar safran tarlasında uygulanan örtü yönteminin, Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili alan bitkinin verimini artırması bekleniyor. Bu yıl Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz (fotoğrafta), açıklama yaptı.

Safranbolu'da 10 dekar safran tarlasında uygulanan örtü yönteminin, Avrupa Birliğinden (AB)...

Safranbolu'da 10 dekar safran tarlasında uygulanan örtü yönteminin, Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili alan bitkinin verimini artırması bekleniyor. Bu yıl Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz (fotoğrafta), açıklama yaptı.

Safranbolu'da 10 dekar safran tarlasında uygulanan örtü yönteminin, Avrupa Birliğinden (AB)...

Safranbolu'da 10 dekar safran tarlasında uygulanan örtü yönteminin, Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili alan bitkinin verimini artırması bekleniyor. Bu yıl Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz (fotoğrafta), açıklama yaptı.

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