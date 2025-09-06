DOLAR
Safranbolu'da Evden Ormana Sıçrayan Yangın Kamerada

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Tayyip köyünde evde başlayan yangının ormana sıçraması, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı; ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:13
Güvenlik kamerası, olay anını kaydetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Tayyip köyünde dün bir evde başlayan yangının ormanlık alana sıçraması, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kayıtlarda, ahşap yapının çatı kısmından yoğun dumanların yükseldiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca bir kişinin pencerelere merdiven uzatarak evi içerden kontrol etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

Kayıtlarda yangının kısa sürede evi sardığı ve vatandaşların hortumla su sıkarak müdahale etmeye çalıştığı da görüntülere yansıyor.

Yangın, ormanlık alana sıçramış; orman işletme ve itfaiye ekipleri ile söndürme helikopterinin katıldığı çalışmalar sonucunda kontrol altına alınmıştı.

