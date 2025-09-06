Safranbolu'da Evden Ormana Sıçrayan Yangın Kamerada
Güvenlik kamerası, olay anını kaydetti
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Tayyip köyünde dün bir evde başlayan yangının ormanlık alana sıçraması, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kayıtlarda, ahşap yapının çatı kısmından yoğun dumanların yükseldiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca bir kişinin pencerelere merdiven uzatarak evi içerden kontrol etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.
Kayıtlarda yangının kısa sürede evi sardığı ve vatandaşların hortumla su sıkarak müdahale etmeye çalıştığı da görüntülere yansıyor.
Yangın, ormanlık alana sıçramış; orman işletme ve itfaiye ekipleri ile söndürme helikopterinin katıldığı çalışmalar sonucunda kontrol altına alınmıştı.